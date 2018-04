Apple si přiznal, že se bojí konkurence. Už ho dohnala a předehnala

Patentové spory mezi Applem a Samsungem by už vydaly na román (více zde). Pokud by to tedy ještě někoho zajímalo. Ale občas se u soudu objeví zajímavé informace. V posledním sporu před americkým soudem právníci Samsungu zpovídali senior viceprezidenta Applu Phila Shillera. A použili k tomu interní dokument Applu, který uveřejnil web Business Insider.

V dokumentu se uvádí několik zajímavých interních zpráv, které porovnávají situaci Applu s konkurencí. Apple zde hodnotí svou pozici na trhu.

1. Apple uznává, že konkurence ho dohnala jak u hardwaru, tak v případě ekosystému Android. Soupeři výrazně vylepšili hardware a v některých ohledech i ekosystém, píše se v dokumentu doslova.

2. Apple si uvědomuje, že trh roste v segmentech, kde on sám není aktivní. Stále populárnější jsou přístroje s velkým displejem, ať už ve standardní třídě okolo pěti palců, nebo mezi phablety s průměrně šestipalcovými displeji. Rostou i prodeje levných smartphonů. Naopak prodeje malých a drahých smartphonů klesají, což je právě segment, kde působí Apple.

3. Firma si uvědomuje, že má problém v marketingu. Ten je tradičně výrazný, ale specifický. Naopak konkurence "cpe" do reklamy doslova obscénní množství peněz a další utrácí za marketingovou podporu svých produktů u operátorů. Ti pak část peněz přenášejí na podporu prodejů vybraných přístrojů, tedy že je dotují. Naopak je všeobecně známo, že Apple si u operátorů diktuje podmínky a je v těchto jednáních velmi tvrdý.

4. Poslední uveřejněný bod z dokumentu vyzrazuje detaily z marketingové kuchyně Applu. Ten se loni rozešel s reklamní agenturou Media Arts Lab, se kterou spolupracoval od roku 1997. Za rozchodem stojí pravděpodobně zpovídaný viceprezident Shiller.

A co na informace z dokumentu řekl Shiller u soudu? Prý se neshodují s interní politikou Applu a s většinou z nich on sám nesouhlasí.

Pokud výše uvedené spojíme se známými fakty, tak je stále zřetelnější, že Apple opravdu chystá smartphone s velkou úhlopříčkou, pravděpodobně phablet. Měl by se začít vyrábět už v květnu a dost možná ho Apple představí už v červnu. Případně v září společně s novým tradičním iPhonem.

S doháněním konkurencí můžeme souhlasit, velké rozdíly mezi Applem a konkurenčními top modely již nejsou a i konkurenční operační systémy se na iOS dotáhly. A obří peníze utracené za reklamu a marketing ze strany Samsungu a v menší míře i dalších výrobců vidí okolo sebe každý.