TAJNÉ: Sony Ericsson Hermione bude mít Wi-Fi a rádio

Kolegové z italského serveru NewsMobile.it měli možnost se krátce seznámit s novým komunikátorem od Sony Ericssonu s kódovým označením Hermione, který je nástupce populárního modelu P910i. Konstrukce připravované novinky se změnila, QWERTY klávesnice se přesunula z vnitřní strany odklopného flipu na tělo přístroje pod displej. Novinka je menší a lehčí než předchůdce.

Nový Sony Ericsson Hermione je připraven pro použití v sítích třetí generace UMTS a tak nechybí dva fotoaparáty. Hlavní má rozlišení 2 megapixely, druhý fotoaparát umístěný nad displejem na čele telefonu má nižší rozlišení a slouží pro videohovory. Čočka hlavního fotoaparátu je krytá posuvným dílem jako u modelu K750i.

Displej připravovaného komunikátoru Sony Ericsson Hermione má vyšší rozlišení než je tomu u současného modelu. Rozlišení je QVGA (240 x 320 obrazových bodů) a displej dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej je dotykový a aktivní. Sony Ericsson Hermione je třípásmový (900/1800/1900 MHz) a nabízí podporu datových přenosů GPRS třídy 10. Podpora EDGE jako u ostatních modelů výrobce chybí, nahrazuje ji ale podpora UMTS. Baterie má shodnou kapacitu jako u předchůdce 1260 mAh, je však menší.

K ovládání komunikátoru slouží čtyřsměrná navigační klávesa na odklopném flipu s potvrzovací funkcí a ovladač Jog-Dial na boku telefonu. Ovladač Jog-Dial je třísměrný. Sony Ericsson Hermione používá operační systém Symbian 9.1 s nadstavbou UIQ 3.0. Se stávajícími aplikacemi pro předešlou verzi operačního systému jsou ale problémy a v nové verzi nefungují. Nový operační systém podporuje grafické témata, které je možné upravit pro každý grafický prvek uživatelského prostředí.

Výbavu nového komunikátoru doplňuje podpora bezdrátového připojení Wi-Fi a integrované FM rádio. Komunikátor je vybaven funkcí Multiple PDP Context, která umožňuje současné prohlížení internetu a současné telefonování.

Nový Sony Ericsson Hermione, jehož produktové označení prozatím není známé, by měl výrobce oficiálně představit do konce letošního roku. Prodávat by se měl začátkem roku příštího.