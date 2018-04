Hráli jste na mobilu Angry Birds? Mohla vás přitom špehovat tajná služba

Americká Národní agentura pro bezpečnost (NSA) a britská tajná služba GCHQ sbíraly osobní údaje uživatelů mobilních aplikací, jako je populární hra Angry Birds. Americký deník The New York Times a britský The Guardian se odvolávají na dokumenty, které jim poskytl bývalý pracovník NSA Edward Snowden.