Tajné: O2 zítra odstartuje tarifní revoluci

Ještě před několika lety nám mnozí sousedé mohli závidět poměrně příznivé ceny hovorného a dalších služeb mobilních operátorů. Jenže s akvizicí tuzemských operátorů zahraničními giganty jako by celý tuzemský trh usnul jako Šípková Růženka. Když se jinde v Evropě objevují jako houby po dešti virtuální operátoři a standardem se stávají neomezené tarify, u nás jsou největší inovací už poněkud zaprášené kreditní tarify. Hovorné u nás rozhodně levné není, což dokázalo i naše srovnání se zahraničím.

Naštěstí doba změn a inovací, které zákazníky rozhodně potěší, začíná. Zítra představí nové tarify operátor O2. A podle našich informací se bude jednat o poměrně razantní změnu, která přinese dokonce první tuzemský neomezený mobilní tarif. Ale nezměrní optimisté nalákaní podobným tarifem rakouského T-Mobilu s cenou okolo tisíce korun zatím mohou zůstat v klidu. Na tak fantastické nabídky si budeme muset ještě chvíli počkat, už teď je ale jasné, že to nebude trvat zase tak dlouho.

Trend je jasný, nalákat zákazníky z předplacených služeb na tarify. Ano, to rozhodně není žádná aktuální geniální myšlenka, ale se současnou skladbou tarifů se to operátorům příliš nedařilo. Proto po vzoru zahraničních operátorů přijdou tarify s neomezeným využíváním některých služeb. V maximální variantě s neomezeným voláním kamkoliv, ale tarify pro většinu zákazníků budou nabízet neomezené služby jen v ohraničený čas nebo do vlastní sítě. Nebude se ale jednat o žádné extra příplatkové balíčky, jako je to dnes běžné, ani o časově omezené nabídky.

Stejně jako v zahraničí ale budou tyto výhody pravděpodobně většinou vázané na smlouvu na dobu určitou. To nutně nemusí většině zákazníků vadit, cena hovorného za minutu výrazně klesne. Kdo bude volné volání využívat na maximum, může stáhnout cenu za minutu hovorného na pouhé halíře.

Zázračné nabídky nelze očekávat ihned. O2 vynese zítra první trumfy, důležitější ale bude reakce konkurence. Ta se podle našich informací již připravuje, stávající tarify by totiž nebyly příliš konkurence schopné. Výraznější změny na trhu očekáváme až ke konci letošního roku. Opravdu nelze očekávat zázračné nabídky, jaké dostávají zákazníci v jiných evropských zemích, k tomu potřebuje náš trh mnohem větší průvan, než jaký dokáže pootevřené okno od O2 způsobit.

Karty jsou i na straně ČTU, který zaspal dobu a pravděpodobně si pro inspiraci listuje materiály ještě z minulého století. Na trhu chybí virtuální operátoři, pro které zde jistě místo je, ač ČTU dlouhodobě tvrdí přesný opak. S ohledem na zahraničí nejsou u nás příliš atraktivní nabídky dotovaných telefonů, ale to se pravděpodobně také v blízké budoucnosti změní k lepšímu. Těšit se můžeme i na větší propojení služeb mobilních a pevných sítí, na sdílené účty a výhody z toho plynoucí. Jednoho dne jistě přijde některý z operátorů s tarifem, který za jeden paušál dopřeje neomezené volání z mobilu i pevné linky, neomezený internet v obou sítích a třeba IP televizi k tomu.