Tajné: Nokia připravuje také malý komunikátor s Wi-Fi

O Nokii 9300i se mluví již delší dobu a předpokládalo se, že ji Nokia představí tento týden ve středu, kdy na veletrhu v Londýně představila trojici nových chytrých telefonů řady E. Jenže se tak nestalo a potvrzení toho, že Nokia inovovanou verzi modelu 9300 připravuje, přišlo od amerického telekomunikačního úřadu FCC, který nový model včera schválil. Nokia novinku zatím oficiálně nepředstavila a ani není známo, kdy tak učiní. S tím souvisí i absence informací, kdy se telefon začne prodávat a kolik bude stát.

Nokia komunikátor 9300 představila zhruba před rokem a na začátku letošního roku jej začala prodávat. O pár měsíců dřív pak Nokia představila ještě jeden komunikátor, model 9500. Oba modely se liší velikostí, hmotností, detaily v designu a především podporou Wi-Fi a integrovaným fotoaparátem u modelu 9500. Jinak jsou schopnosti obou přístrojů stejné. Rozdílná je však cena, rozdíl činní asi 5 000 Kč ve prospěch modelu 9300. Nokia 9300 je populární přístroj. Má velmi bohatou výbavu, tradiční koncepci komunikátoru od Nokie a především přijatelné rozměry, které se blíží většímu běžnému mobilu. Jenže někomu v Nokii 9300 chyběla právě podpora Wi-Fi.

A asi právě proto Nokia připravila upravenou verzi modelu 9300 s podporou Wi-Fi. Novinka by se měla jmenovat 9300i, což je tradiční značení Nokie pro mírně inovované populární modely. Z poslední doby můžeme připomenout podobný příklad u modelu 6230, který se dočkal následovníka v podobě modelu 6230i. Dodejme, že Nokia integrovala Wi-Fi i do všech tří novinek, které představila tuto středu. Další informace o nich najdete zde.

Nokia 9300i vypadá úplně stejně jako původní model 9300. Stejné jsou i rozměry a hmotnost, nic nového není ani u otevřeného telefonu. Na první pohled tak novinku od původního modelu nikdo nerozezná. Inovace se skrývá uvnitř. Wi-Fi (IEEE 802.11g, 802.11e, 802.11i) bude možné použít i pro VoIP. Další možnosti připojení zůstávají, telefon má infraport, Bluetooth a lze jej k počítači připojit i přes kabel. Přenos dat v síti GSM pak zajišťuje GPRS a EDGE třídy 10 a HSCSD. Telefon nepodporuje provoz v sítích třetí generace (UMTS).

Podle dostupných informací dostane Nokia 9300i do vínku ještě několik vylepšení v podobě programového vybavení. Mělo by se jednat o následující aplikace: IBM WebSphere, Every Place Access, IBM Workplace Client, Micro Edition, IBM Lotus Instant Messaging, IBM Tivoli, dále bude k dispozici antivirus a osobní firewall od společnosti Symantec a podporovány budou i e-mailové služby: Visto Mobile, RIM BlackBerry a Nokia One Business Server.

Nokia 9300i je jistě zajímavým počinem Nokie, který ale mohl přijít již při uvedení původního modelu 9300 na trh. Mnoho zákazníků muselo volit kompromis, jestli dát přednost malým rozměrům modelu 9300, nebo integrovanému Wi-Fi u modelu 9500. A kdo si jeden z těchto modelů pořídil, těžko si po půl roce bude kupovat zase nový model. Kdo si ale ještě nový komunikátor nepořídil, může se těšit na novinku a na to, že již nebude muset dělat kompromisy. VGA fotoaparát u modelu 9500 asi většina zákazníků s klidným srdcem oželí.