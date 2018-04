Tajné: Nokia připravuje stylový a dobře vybavený model 7500

Když se objevily první obrázky připravované Nokie 7500 na internetu, považovali jsme je za nepříliš zdařilou vizualizaci fantazie některého fanouška finského výrobce. Nyní však máme potvrzeno, že Nokia takový mobil připravuje. Není také náhoda, že některé servery, které tyto obrázky zveřejnily, je musely po urgenci od Nokie stáhnout.

Připravovaná Nokia 7500 bude stylový mobil s tenkým tělem. S rozměry 106 x 44 x 14 milimetrů půjde o jeden z nejtenčích modelů výrobce a postaví se tak bok po boku velice úspěšnému modelu 6300. Záda telefonu budou tvořena mozaikovým vzorem, ve stejném duchu bude seřazena i klávesnice. Spodní část telefonu dostane zkosení do špičky. Nokia 7500 bude "hloupý" telefon patřící do řady Series 40. Displej bude mít rozlišení QVGA a dokáže zobrazit 16 milionů barev.

Výbava bude zahrnovat hudební přehrávač, FM rádio, Bluetooth (i s podporou stereo sluchátek) a neměl by chybět ani infračervený port. Paměť bude možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu microSD. Připravovaná Nokia 7500 by měla být představena v průběhu léta a do prodeje by se měla dostat do konce letošního roku.