Tajné menu v Samsungu D600(e)

Podařilo se nám získat kód pro aktivaci servisního menu pro Samsung D600(e). Stačí v pohotovostním stavu následující kód: *#8999*8378#. Okamžitě po zadání se zobrazí servisní menu, která má šest položek: Verze, Test HW, Stav zámku, SIM info, Produkce, SMS. V tomto menu lze zjistit informace o kartě SIM, podrobnosti o některých funkcích telefonu a další informace, jejichž význam neznáme. Tento kód by měl fungovat i pro Samsung D500 (netestováno) a funguje i u modelu E760 (testováno). V tomto případě má testovací menu jen pět položek.

Běžný uživatel toto menu asi příliš neocení, někdo ale může využít možnost například nastavit parametry GPRS, či si vypnout EDGE. Potřebné kódy najdete níže. V případě námi testovaných telefonů bylo servisní menu z větší části v češtině.

Upozorňujeme, že použití některých položek servisního menu může smazat obsah paměti telefonu, změnit nastavení a nebo i přístroj zneprovoznit. Veškeré úpravy jsou jen na vlastní zodpovědnost!

*#1111# S/W Version

*#1234# Firmware Version

*#2222# H/W Version

*#8999*8376263# All Versions Together



*#8999*8378# Test Menu

*#4777*8665# GPSR Tool

*#8999*523# LCD Brightness

*#8999*377# Error Menu

*#8999*327# EEP Menu

*#8999*3825523# Don't Know.

*#8999*667# Debug Mode

*#92782# PhoneModel (Wap)

#*5737425# JAVA Mode

*#2255# Call List

*#232337# Bluetooth MAC Adress

*#5282837# Java Version

Tyto a další kódy najdete na stránce Mobiledia.com.