Tajné: LG unikly informace o chystaných špičkových smartphonech

Informace přinesl server Pocketnow.com. Vyobrazené rendery připravovaných novinek jsou založeny na reálných snímcích.

LG Prada K2 - Android nosí Pradu

Původní LG Prada byl jedním z prvních dotykových mobilů nové generace, u kterého se dotykový displej ovládal prsty. Jestliže první Prada od LG zaznamenala dobré prodeje, druhá generace byla komerční propadák. Do třetice ale LG se značkou Prada zřejmě uspěje. Jde totiž o špičkový smartphone s Androidem 2.3 Gingerbread.

Dvoujádrový smartphone se stane top modelem druhé půlky letošního roku. Vybaven by měl být displejem NOVA s úhlopříčkou 4,3 palce. Pouze 8,8 milimetru tenký telefon bude vybaven hlavním osmimegapixelovým fotoaparátem a druhým s rozlišením 1,3 megapixelu.

Vestavěná paměť nabídne kapacitu 16 GB. Smartphone podporuje datové přenosy HSPA+ až rychlostí 21 Mbps. Telefon bude mít na krytu texturu inspirovanou italským módním domem. Představení novinky očekáváme ještě v průběhu léta.

LG Univa - opravdový nástupce Optimusu One

Připravovaný model s označením Univa by měl být opravdovým nástupcem komerčně úspěšného smartphonu Optimus One. Model Optimus One sice už dostal nástupce Optimus Net, model Univa by se ale měl stát stěžejním smartphonem korejského výrobce.

Displej s rozlišením HVGA bude mít úhlopříčku 3,5 palce. Dostatečně svižný provoz zajistí procesor s taktem 800 MHz, přičemž 11,9 milimetru tenký smartphone s Androidem Gingerbread nabídne pětimegapixelový fotoaparát a podporu DLNA. LG Univa by se mělo začít prodávat až ve čtvrtém čtvrtletí.

LG Fantasy - konkurence pro připravované Nokie

LG neopomíná ani operační systém od Microsoftu, pro zbytek roku ale počítá pouze s jedním smartphonem s Windows Phone 7. Samozřejmostí je přítomnost nejnovější verze systému WP7 pojmenované Mango. O LG Fantasy ale prozatím nejsou známy žádné bližší podrobnosti. Do prodeje se LG Fantasy dostane až ve čtvrtém čtvrtletí.

LG Victor - slušný standard

Model Victor opět nabídne operační systém Android ve verzi Gingerbread. Telefon bude používat jednojádrový procesor taktovaný na frekvenci 1 GHz. OLED displej s úhlopříčkou 3,8 palce bude mít rozlišení WVGA. Pětimegapixelový fotoaparát doplňuje druhý s VGA rozlišením. Výbava zahrnuje wi-fi 802.11 b/g/n, technologii DLNA a wi-fi direct. Model Victor by se měl začít prodávat ještě v tomto čtvrtletí.

LG Optimus Net NFC - bezkontaktní platby

Model Optimus Net už LG oficiálně představilo. Novinka bude v prodeji i ve verzi s podporou technologie NFC. S telefonem tak bude možné provádět bezkontaktní platby nebo číst NFC tagy. Zbylá výbava se od už představeného modelu neliší. Do prodeje by se vylepšený Optimus Net měl dostat ve čtvrtém čtvrtletí, dostupný bude ale pouze na vybraných trzích.

LG E2 - Android pro nenáročné.

Předposlední novinkou pro zbytek letošního roku je jednoduchý smartphone s označením E2. Model bude základem nabídky smartphonů korejského výrobce. Dotykový displej nabídne pouze QVGA rozlišení. Další informace prozatím nejsou dostupné.

LG K - zatím tajná špička

Tajemství obestírá nový vrcholný model korejského výrobce, který by měl mít, jako jeden z prvních, špičkový displej s HD rozlišením 720p. Bližší informace o tomto modelu s typovým označením P930 prozatím nejsou dostupné, stejně jako není známa ani jeho přibližná podoba.