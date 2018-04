Tajné: dvě novinky Sony Ericssonu – Zoe a Ellen

Sony Ericsson je momentálně šestý největší světový výrobce mobilů. To se ale japonsko-švédské značce nelíbí a má namířeno na medailové stupně, které momentálně okupuje Nokia, Motorola a Samsung. Před Sony Ericssonem je ještě na čtvrté pozici LG a těsně pátý je Siemens. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Sony Ericsson má oproti ostatním výrobcům poměrně chudé portfolio modelů. To byla strategie od sloučení obou společností, jak se ale ukázalo, nepříliš úspěšná. Sony Ericsson proto plánuje řadu novinek a mezi ně budou patřit i modely s kódovým označením Zoe a Ellen. Typové prodejní označení modelů ještě neznáme, výrobce ani jednu z novinek oficiálně nepředstavil. Je pravděpodobné, že se tak stane v půli června na veletrhu CommunicAsia 2005, který se bude konat v Singapuru. Všechny zatím dostupné informace jsou neoficiální a pocházejí ze serverů Mobile-review.com a se-nse.com.

Zoe - levné véčko

Sony Ericsson Zoe je véčko, které na trhu nahradí model Z500 (u nás se tento model neprodává), respektive lze jej považovat za jeho nástupce. Díky anténě integrované do „ucha“ na horní části telefonu pak může tato novinka připomínat například starší véčko Z200. Telefon je určený pro mladé zákazníky, takže nepřekvapí možnost výměny předního a zadního panelu a také vícebarevné podsvícení klávesnice – bude možné zvolit některou z několika barev.

Fotografie pocházejí ze serverů Mobile-review.com a se-nse.com.

Výbava telefonu je slušná. Telefon má dva barevné displeje. Parametry vnějšího neznáme, hlavní displej bude aktivní, s podporou 65 000 barev a bude mít rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Ve výbavě zaujme podpora EDGE, Push to Talk, VGA fotoaparát, nový telefonní seznam s možností přiřazení krátkého videa ke kontaktu, čtyřicetihlasé polyfonní melodie a také nová služba 3D SMS.

Nové véčko Sony Ericssonu s kódovým označením Zoe by se mělo na trhu objevit již v srpnu letošního roku a jeho cena by se měla pohybovat okolo 200 USD, tedy v přepočtu těsně pod hranicí 5 000 Kč.

Multimediální Ellen

Druhou novinkou je model s kódovým označením Ellen. Ten je velmi podobný luxusnímu modelu S700i. Má stejnou konstrukci, jedná se tedy o vytáčecí mobil, kde se horní část vytáčí o 180 stupňů. Tento koncept používá například i Motorola V80. Tento model přímo nenahradí Sony Ericsson S700i, bude to levnější varianta pro mladé. Proto také bude mít výměnné přední a zadní panely a jeho cena by se měla pohybovat pod hranicí 10 000 Kč, spíš bude ještě výrazně levnější. Zahraniční zdroje uvádějí startovní cenu okolo 300 USD, ale prý brzy spadne na zhruba 250 USD. A to je přijatelné rozmezí 6 000 až 7 500 Kč.

Výbava telefonu je bohatá, navíc jej Sony Ericsson chce uvést jako mobil pro hraní her. Při hraní se bude telefon držet v zavřeném stavu na šířku a ovládat se bude jako kapesní hrací konzole. Výrobce pro tuto novinku chystá speciální 3D hry a samotný přístroj bude mít 3D akcelerátor.

Z další výbavy stojí za pozornost stereofonní reproduktory a funkce Mega Bass. S tím souvisí MP3 přehrávač, který však bude limitovat malá paměť. Paměť přístroje bude mít kapacitu 32 MB a telefon nebude podporovat paměťové karty. Fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu bude umět nahrávat i videa, obraz se pak jistě bude velmi dobře kontrolovat na špičkovém aktivním displeji s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, úhlopříčkou 4,5 cm a který bude schopný zobrazit 260 000 barev. Další výbavu obstará Push to Talk, Bluetooth a EDGE.

Fotografie pocházejí ze serverů Mobile-review.com a se-nse.com.

Sony Ericsson chystá i další novinky, ty ale budou s největší pravděpodobností představeny až na podzim, ač se původně předpokládalo, že je výrobce také představí na veletrhu CommunicAsia 2005. Další informace o novinkách Sony Ericssonu přineseme, jakmile výrobce telefony oficiálně představí.