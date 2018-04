Za kolik můžeme volat příští rok. Napoví tajná nabídka Vodafone

Nedávno jeden ze čtenářů zanechal v diskusi odkaz na prospekt, na kterém je neveřejná nabídka společnosti Anderson. Ta zprostředkovává telekomunikační služby Vodafonu pro Plzeňský kraj. Nabídka platí pro rodinné příslušníky zaměstnanců organizací patřících pod Plzeňský kraj.

A ceny to jsou jak z jiné planety. Tarify nemají volné minuty, ale měsíční poplatek je jen 1,20 Kč plus 60 korun za správu účtu pro zprostředkovatele. Zákazníci platí jen za provolané jednotky vyjma volání v rámci skupiny, které je zdarma. Minuta v síti Vodafone je za 84 haléřů, do ostatních sítí dokonce jen 60 haléřů. SMS pak stojí 24 haléřů a základní datový tarif se 150 MB FUP na měsíc jen 48 korun. Neomezený datový tarif pak stojí měsíčně 177 korun.

"Zaměstnanecké účty spravuje jiný subjekt na základě pověření Plzeňského kraje, takže Vodafonu odpadá nákladná povinnost poskytovat každému číslu individuální servis a péči. Plzeňský kraj je zákazníkem s velkým počtem SIM karet a tomu odpovídajícím objemem volání a víceletým kontraktem. Spolupráce je proto oboustranně zajímavá," uvedla k ceníku tisková mluvčí Vodafonu Alžběta Houzarová.

Nabídka zprostředkovatele telekomunikačních služeb Vodafone pro organizace spravované Plzeňským krajem.

Nutno podotknout, že takto vypadá velká část velkoobchodních tarifů operátorů, nejenom Vodafonu. Platí pro velké firemní zákazníky s tisícovkami SIM.

"Cena a rozsah této nabídky byly explicitně stanoveny v podmínkách výběrového řízení na telekomunikační služby, proto s nimi musel souhlasit každý účastník výběrového řízení a v podobném rozsahu je poskytoval i předchozí operátor," dodala Houzarová.

Podle našich informací se uvedené ceny blíží velkoobchodní nabídce, kterou operátoři mohou nabídnout virtuálním operátorům. Samozřejmě ti větší budou mít ceny ještě nižší, ale již ne o mnoho.

Je tedy nepravděpodobné, že se v nejbližší době setkáme se stejnými cenami i pro koncové zákazníky. Ale můžeme je z nich odvodit.

Minuta volání u tarifů by se měla s rezervou vejít do dvou korun, u předplacenek do 2,50 Kč. SMS by měla stát do koruny, případně koruny padesát u předplacenek. To vše u tarifů s měsíční platbou do 500 korun. U vyšších by měly být ceny ještě podstatně nižší. Minuta hovoru by měla stát okolo jedné koruny.

Za 500 korun měsíčně by tak zákazník měl příští rok dostat zhruba 200 minut volání, minimálně 100 SMS, ale zde lze očekávat ještě štědřejší nabídky a jistě základní datový tarif. Další zvýhodnění lze očekávat při volání do vlastní sítě.

Zcela neomezený tarif by měl stát zcela jistě pod 1 500 korun, možná i rovnou tisícovku. Naopak základní tarify s padesáti minutami by mohly stát do 150 korun.

Současné ceny veřejně publikovaných tarifů jsou přitom téměř dvojnásobné. U speciálních tarifů (studentských, podmíněných jinou službou) lze podobné nabídky najít již dnes, nebo je operátoři krátkodobě nabízeli v akci či je lze získat v rámci retenční nabídky (při smlouvání). Z toho je patrné, že to půjde, jen musí trh chtít. Tedy operátoři i zákazníci.