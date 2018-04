Tajná bouře - modelová řada Nokia 1999

Nejjednodušší pohled na situaci je takovýto: Nokia uvedla na trh záplavu výrobků zatímco Ericsson a Motorola se stáhli a inkasovali údery. V roce 1999 se role obrátí a dostaneme se zase tam kde jsme byli na začátku. Ericsson a Motorola toto očekávání ještě posílili detailním popsáním svých plánů na příští rok.

To jsou, samozřejmě, hloupé kecy. Nokia vždycky byla nejskoupější na slovo ze všech high-tech společností. Uvedení smartphone 9000 v březnu 1996 na CeBitu bylo překvapení pro všechny. Ani ve Finsku nikdo netušil, že již vyrábějí telefon-fax-browser v jednom. Telefon vtrhl na trh a díky přemrštěné ceně 2000 dolarů zaplatil náklady na vývoj za jediný rok. Konkurenci trvalo dva roky než se s tím vyrovnala. Minulý týden první z podobných výrobků firmy Alcatel ztratil při testu na dva roky starý telefon Nokia, protože nenabídl ani fax ani browser a tak byl označen za chytrý telefon, kterému chybí právě ta chytrost.

Skutečnost, že Nokia mlčí o roce 1999 neznamená vůbec nic. Je zarážející, jak špatně Wall Street zná tuto společnost. Odhady růstu a zisku pro poslední tři čtvrtletí jsou daleko nižší než skutečná čísla. Přístup k Nokia je nejlépe charakterizován jako neměnná lhostejnost.

Merrill Lynch se domnívá že dlouhodobý růst bude pod 15%. Následný dlouhodobý růst je odhadován pod 25%. Porovnejte to se současným růstem přes 60%. Žádný z minulých ani současných výkonů společnosti nepotvrzuje tyto cynické odhady. Je to stejná nedůvěra, která provázela Nokia celá devadesátá léta; nikdo nevěří že jsou schopni udržet nasazené tempo. Ceny akcií Nokia se zvýšily sedmdesátkrát od roku 1992. Přesto je Wall Street každého čtvrt roku znovu překvapen.

Mezitím společnosti jako Cisco, Motorola a Lucent nemají problémy lidi přesvědčit o své budoucí prosperitě. Nejspíš protože tyto společnosti jsou méně rezervované pokud jde o vytahování se. Součástí finské obchodní etiky není vychloubání, to je považováno za lacinost. Mlčenlivost ve Finsku znamená sebedůvěru, nikoliv nesmělost. Přesto považuje většina cizích investorů mlčenlivost za zlověstnou. Tento přístup udržel Nokia relativně podhodnocenou a atraktivní i po 180% nárůstu v posledních 50 týdnech.

Očekávané překvapení

Pro CDMA mobilní telefony je spousta místa na USA trhu. Trh je rozdělen mezi tři hlavní digitální standardy: CDMA, TDMA a GSM. Ericsson se rozhodl nezúčastnit se CDMA, protože chce věnovat své síly GSM a TDMA kde mají severské společnosti největší zájmy. První CDMA produkt Motoroly Startac se konečně objevil po ročním zpoždění. První Nokia pro CDMA byla postavena na bázi 21xx z roku 1993 - žádný trhák. Uvedl Nokia k prodejcům a prodává se na odpovídající úrovni, ale pozice je zde zřetelně slabší než na USA trzích GSM a TDMA, kde prodej nových telefonů Nokia vyletěl do miliónů.

Trh CDMA telefonů roste rychle v USA a o CDMA 61xx je veliký zájem. Model 61xx pro GSM a TDMA byl opravdový úspěch a vynesl Nokia poprvé na špici trhů v Německu (před Siemens), USA (Motorola) a Číně (Ericsson) a to vše v posledních čtyřech měsících. TO vytvořilo obrovskou neuspokojenou poptávku mezi zákazníky v USA, kteří dávají přednost CDMA ale líbí se jim 61xx.

Podle informací přímo z Nokia se chystají uvést CDMA 61xx na USA trh v prvním nebo druhém čtvrtletí 1999. Nechytejte mne za slovo; mé informační zdroje jsou víc než podivné. Asi jako Dilbert drbající u automatu na kávu ("Ahoj, budeme světoví"). Nicméně byli letos daleko spolehlivější než vyzvědači banky Merryll Lynch. Informace o CDMA 61xx dostávám z tolika stran, že si myslím že na tom určitě něco bude.

Porovnejte můj komentář o Nokia z let 1997 -1998 (Silicon Investor archives) s předpověimi vedoucích investičních bank a utvořte si vlastní obrázek. OK, nikdo na světě nepředpovídal, že se Nokia bude blížit 30% světového trhu v roce 1998. Wall Streetu se to pořád nezdá.. Prostě potřebují vidět výsledky Dataquest v příštím březnu aby konečně uvěřili.

Pokud je šeptanda o CDMA 61xx pravdivá, krásně by to pasovalo do celkové strategie firmy Nokia, která klade důraz na GSM a TDMA ale neopouští CDMA u kterého se očekává získání 20% podílu světového trhu telefonních přístrojů v roce 2003.

Motorola oceňuje StarTac klamně na 400 dolarů, což nechává pro Nokia na trhu díru, že by jí náklaďák projel. Model 61xx je na trhu za cenu okolo 200 dolarů a podobná cena za přístroj v normě CDMA by Nokia zajistila ovládnutí tohoto trhu. Byl by to hlavní motor růstu pro rok 1999 - a jen tato zpráva by měla okamžitý dopad na cenu akcií.

Podobně se objevují příznaky že Nokia uvede satelitní telefon během roku 1999. Pravděpodobně půjde o Globalstar. Telefony Iridium stojí okolo 3000 dolarů zatímco Globalstar by se měl dostat pod přiměřenějších 1000 dolarů. Nokia se vystříhá vstupu na trhy které jsou jí příliš úzké v ramenou: proto si nechala US TDMA trh na rok 1998 a US CDMA na rok 1999.

Zatím se zdá že Nokia ovládá umění vstoupit na trh v pravý čas. Pro GSM trh v USA byly zatím určeny pouze telefony střední a nižší třídy. Nástup do manažerské oblasti se pro TDMA a GSM očekává během roku 1999. Luxusní model 8810 pro GSM 900 je prodejním hitem již měsíc. Luxusní telefon je prodejný i na cenové hranici 1000 dolarů; na světě je 100 milionů zákazníků GSM 900 a jak budou TDMA a GSM 1900 postupně růst, dojde i zde k rozvrstvení uživatelů. Vodorovné dělení trhů je největším problémem konkurentů Nokia; chybí jim vize několika různých cen a technických řešení pro různé zákazníky. Nokia své zkušenosti z úspěšné strategie v GSM 900 zúročí až se trhy TDMA, GSM 1900 a CDMA začnou vrstvit podle cenových hladin.

Navíc se Nokia rozhodla zkrátit svůj produkční cyklus na 12-16 měsíců. Nedělají si srandu, myslí to doopravdy. Revoluční řada 61xx byla uvedena v únoru 1998. To může znamenat, že příští řada může začít již příští léto. Ericsson a Motorola začnou svůj proklatě zpožděný protiútok na 61xx v první polovině roku 1999. Dostali by tak šanci jen jedno nebo dvě čtvrtletí před dalším útokem Nokia. Rozdíl mezi 12-16 a 24 (M+E) měsíčním produkčním cyklem může být lekcí roku 1999.

Dánské království a budoucnost mobilních telefonů

Nokia naznačuje uvedení svých prvních telefonů Bluetooth v průběhu roku 1999. Americký tisk charakterizoval Bluetooth jako světové konsorcium. Má pravdu. Co většinou zapomenou zmínit, Nokia provádí Bluetooth výzkum již od roku 1994. Myslím že budou na trhu první, to je vždycky výhoda. Mimochodem, Harlad Bluetooth byl král vládnoucí sjednocenému Dánsku a Norsku - symbolizuje nadcházející bitvu mezi mobilními telefony a PC. Zmíněná Skandinávská unie skončila krvavou řeží, ale na tom nezáleží.

S novým standardem, přijímaným většinou výrobců laptopů, PC, faxů a tiskáren; všechna tato zařízení jsou spojena s budoucím mobilním telefonem bezdrátově. To umožňuje automatický přenos dat mezi mobilním telefonem a ostatním zařízením kdykoliv vstoupíte do místnosti s výrobky Bluetooth. Žádné kabely nebo zaměřování infra okének - v okruhu 15 stop faxu nebo tiskárny - a váš telefon vytiskne příchozí fax nebo email. Toshiba a ostatní se již chlubí prvními výrobky. Toto technické řešení může být hitem na vánoce 1999. Připravuje Nokia Bluetooth jako část své kolekce na podzim 99, zatímco Ericsson a Motorola uvedou obyčejné telefony (Bluetoothless) příští jaro? Zůstaňte na příjmu...

Poznámka pro spekulanty

Vykonejte pokání a přejděte na dlouhodobé investice. To je cesta pravá. Pokud trváte na svém stylu - Nokia CEO Jorma Ollila promluví na Wall Street 12.prosince a zde je naděje na skok vzhůru. Určitě se ho budou ptát na Nokia mobilní telefony pro CDMA a pro satelitní sítě. Pokud odmítne odpovědět, je čas nakupovat. Pan Ollila říká tak málokdy něco určitého, že když k tomu dojde, lidé to zaznamenají. Osobně dávám tomuto přístupu přednost před presidenty vykřikujícími slova o "dokonalém novém výrobku". Nikoho nejmenuji, na nikoho neukazuji.

Tero Kuittinen - pište anglicky (original)