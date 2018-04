Tajemství úspěchu odhaleno, mužům volejte jinak než ženám

Ať už na druhém konci drátu máte krásnou neznámou ze včerejší párty nebo naštvaného šéfa, vždy se vyplatí vědět, jak to udělat, aby hovor vyzněl co nejpříjemněji a případná řešená záležitost dopadla pro vás co nejlépe.

Na internetu najdete záplavu rad, jak se správně chovat při telefonování. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější a podle našeho názoru funkční a seřadili jsme je v pořadí od zvednutí sluchátka po jeho položení.

Pět rad mužům pro úspěšný hovor se ženou

1) Netelefonujte jí, když řídí. Jestli kvůli vám nabourá (podle výzkumů GE Money Auto mají zlozvyk telefonování za volantem spíš ženy), asi s vámi nebude mít spojené zrovna kladné emoce. Je-li ovšem doma a vaří večeři, klidně mluvte. Britská studie Keitha Lawse, která zkoumala "multitaskingové" schopnosti mužů a žen (schopnost dělat víc věcí zároveň), potvrdila, že ženy na rozdíl od mužů domácí úkony při telefonování zvládají velmi dobře.

2) Nezačínejte v žádném případě hovor stylem "Ahoj, šla bys se mnou dnes na večeři?" v případě vyhlédnuté dívky, nebo "Dobrý den, dnes na večeři nedorazím, manželka přijde sama" v případě tchyně. Absencí zdvořilostního kabátku snížíte rapidně šanci, že bude vaše sdělení akceptováno. Ženám zkrátka trvá déle, než přejdou k věci, a to nejen podle populární knížky Proč muži lžou a ženy pláčou, ale i podle psychologů.

3) Opičte se. Používejte slova, obraty a slovní spojení, které používá ona, i kdyby byly sebepitomější. Je to jakási obdoba zrcadlení gest při osobním rozhovoru a to svědčí o empatii a kladnému vztahu k druhé osobě.

4) Usmívejte se do telefonu, pokud jí chválíte a tvařte se smutně, tvrdíte-li, jak vás nemoc její maminky mrzí. Ženy vnímají jemné rozdíly v tónu hlasu, a patřičný výraz vám pomůže znít věrohodně. Nepodceňujte to a nezapomínejte, jak přesně odhadne vaše milá vaši náladu, hned jak za dveřmi pozdravíte. A to i když sedí u počítače v druhém koutě bytu.

5) Nezavěšujte sluchátko hned, jak dosáhnete svého nebo pokládáte všechno za vyřešené. Věnujte ještě minutku dvě vyjádření toho, že se těšíte na příští setkání (ano, i při hovoru s tchyní), případně pokonverzujte o jejích dětech, Astě, Alíkovi, či jiných potvorách.

Pět rad ženám pro úspěšný hovor s muži

1) Pokud máte pocit, že muž slyší každé vaše třetí slovo, je to v pořádku, klidně mluvte dál. Podobné množství informací totiž prý obvykle vnímá z normální mluvy, když slyší ještě jiný hluk (pračku, zvuky z ulice, televizi), tedy vlastně skoro pořád.

2) Vyhněte se úvodním frázím, jen zvýšíte pravděpodobnost, že než se dostanete k tomu podstatnému, muž už vás dávno poslouchat nebude. Muži se totiž vydrží koncentrovat kratší dobu než ženy. Přejděte rovnou k věci.

3) I muži jsou rádi, když používáte stejná slova a obraty jako oni. Odposlechněte a obratem "pošlete zpátky" spoustu důležitých výrazů typu "podstata", "problém" nebo "společenská změna". Pohledem do českého jazykového korpusu (souboru textů v elektronickém formátu, kde je možno podle různých kritérií vyhledávat slova a jevy) zjistíte, že právě tato slova patří k těm, která čeští muži užívají velmi často, mnohonásobně víc než ženy.

4) Je úplně jedno, jak se u hovoru tváříte, kde jste nebo co děláte, muži to stejně nepoznají, ale nemluvte při hovoru na děti, psy nebo manžely. Zatímco vaše kamarádka hravě odliší slova, která nejsou určena jí, muži mají s několika synchronně probíhajícími konverzacemi potíže.

5) Rozlučte se co nejdříve, jakmile vyřešíte problém. Muže zbytečné tlachání po telefonu rozčiluje a považují ho za naprostou ztrátu času. Vyplývá to i z průzkumů, třeba z nedávno zveřejněného od společnosti Nielsen. Podle něj ženy v USA protelefonují 856 minut za měsíc, muži 666.