Tajemství nových Motorol odhaleno!

Motorola na svých stránkách nabízí ke stažení prezentace ze všech významných akcí. Tentokrát se jedná o prezentace z minulého týdne a tu pro nás nejzajímavější připravil (nebo lépe řečeno odprezentoval) Ron Garriques, výkonný viceprezident společnosti a prezident divize mobilních telefonů. V prezentaci najdeme vedle dobře známých modelů i několik novinek. Ty by měl výrobce představit na kongresu 3GSM, který začíná v Barceloně za necelé tři týdny.

Motorola, stejně jako ostatní výrobci, si své novinky dobře chrání, aby se o nich do představení nevědělo. Často nějaké informace uniknou postranními kanály, ale aby si je výrobce sám vystavil na své webové stránky, to se opravdu často nestává. Můžeme spekulovat o řízeném vypuštění informací a nebo také dezinformací. Ale většina oněch novinek vcelku logicky zapadá do portfolia výrobce a navíc se o nich již delší dobu mluví.

Čtyři zajímavé novinky

Z novinek jsou nejzajímavější vylepšení současných top modelů RIZR a KRZR. Oba dostanou podporu pro sítě třetí generace a dočkají se i dalších vylepšení. Zajímavá je i dvojice komunikátorů Motorola Q určených pro Evropu. První bude mít podporu EDGE, druhý pak i 3G včetně HSDPA. Další novinky pak míří do segmentů low-endů a do nižší střední třídy.

KRZR a RIZR druhé kolo

Začněme u nových verzí modelů KRZR a RIZR. Připravované véčko KRZR K3 s podporou pro sítě třetí generace UMTS má stejný design jako standardní verze. Vrchní část tak kryje sklíčko a telefon je poměrně úzký. Viditelnou změnou je druhý fotoaparát umístěný pod druhým displejem určený pro videohovory. Hlavní fotoaparát bude mít stejné rozlišení jako původní varianta, tedy dva megapixely.

3G KRZR také dostane oba vylepšené displeje. Hlavní displej bude mít rozlišení QVGA místo 176 x 220 obrazových bodů. Vnější displej je větší s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů. Standardní provedení véčka KRZR K1 má rozlišení vnějšího displeje 96 x 80 obrazových bodů.

Všechny ostatní funkce by měly zůstat zachovány včetně hudebního přehrávače, Bluetooth a podpory pro paměťové karty formátu microSD. Připravovaný KRZR K3 bude existovat jak ve verzi pro americkém trhy s podporu pásem 850 a 1900 MHz v sítích třetí generace, tak bude k dispozici i evropská varianta s podporou pásma 2100 MHz v sítích UMTS.

V podobných intencích jako KRZR je inovován i vysouvací RIZR. Ten již nyní existuje v obyčejné verzi Z6, hudební variantě Z6 a nyní se dočkáme 3G modelu Z8. Design novinky se od originálu liší možná víc než tomu je v případě dvojice KRZrů Zatím ale nejsou k dispozici žádné podrobnosti ohledně výbavy novinky.

Můžeme se domnívat, že by nový KRZR i RIZR mohl být postaven na platformě Linux/Java, jako je tomu u hudebního RIZRu Z6.

Motorola se vrací k Windows

Dále Motorola připravuje již delší dobu očekávanou GSM verzi svého smartphonu Q, který nabídne podporu datových přenosů EDGE. Sítě třetí generace a rychlá data HSDPA nabídne až Motorola Q2. Je pravděpodobné, že nejdříve půjde do prodeje verze bez podpory 3G. Tu pak očekáváme až v druhém pololetí letošního roku.





Nakonec něco z nižších tříd

V segmentů mobilů nižší střední třídy a v low-endové kategorii výrobce připravuje dvě véčka. O modelu W510 jsme vás již informovali. Mezi tento model a jednoduché véčko W375 se ještě vejde Motorola W395. Mezi klasicky konstruovanými mobily střední třídy se dočkáme jednoduchého modelu W205 a lépe vybaveného modelu W360. Detaily technické specifikace těchto novinek ale zatím nejsou k dispozici.