Tajemství dvou snímačů novinky HTC odhaleno. Hrátky s ostrostí i 3D efekty

Uživatel by měl mít možnost měnit rovinu ostrosti až po vyfocení snímku, tedy přeostřením na jiný objekt na snímku dosáhnout jiné hloubky ostrosti. Totéž umožňuje i takzvaný Light Field fotoaparát Lytro, kdy si uživatel může po vyfocení snímků vybírat z nepřeberného množství bodů, na které chce následně zaostřit (více o Lytru čtěte zde).

Díky dvojici fotoaparátů umístěných na zádech novinky má být i při horších světelných podmínkách dosaženo kvalitních snímků, mimo to dovolí také přidávání 3D efektů.

Pro tchajwanskou společnost není tato půda neprobádaná. V roce 2011 však nebyla s modelem EVO 3D, který používal dvojicí 3D snímačů a 3D displej, příliš úspěšná. Fotoaparát pořizoval snímky v rozlišení 5 Mpix, avšak fotografie s trojrozměrnou iluzí měly pouze 2Mpix rozlišení. Ve 3D režimu bylo možné pořizovat i videa s maximálním rozlišením 720p při 30 snímcích za sekundu.

Australský operátor v brožuře navíc HTC s kódovým označením M8 prezentuje již jako The All New One. Jde totiž o nejpravděpodobnější název, který výrobce u nové generace top smartphonu použije. Ač do jeho oficiálního představení zbývá ještě několik dní (premiéra proběhne 25. března v Londýně a redakce mobil.idnes.cz bude u toho), nelze předpokládat, že by HTC zvolilo některou z dřívějších možností. Spekulovalo se například o názvech One Two či One+.

Kromě fotoaparátu informuje Telstra také o 5" Full HD (1 080 x 1 920 obrazových bodů) displeji, stereoreproduktorech BoomSound či uživatelském prostředí Sense 6.0. K probuzení telefonu bude nutné dvakrát poklepat na displej, k novinkám, notifikacím sociálních sítí či k oblíbeným aplikacím pak uživatel přistoupí tažením prstu po displeji.

Nová generace původní HTC One nezahubí HTC pravděpodobně poprvé přistoupí na hru společností jako Samsung a Apple. Ty po příchodu nové generace i nadále ponechávají předchozí model v nabídce. Ten pak slouží jako levnější alternativa novinky, což může například předejít i případnému přechodu uživatele na produkt konkurenční značky.

Dvojí poklepání na displej znají již například uživatelé flexibilního LG G Flex (recenzi čtěte zde). Nové HTC bude u operátora Telstra k dostání za 840 australských dolarů, v přepočtu tedy za necelých 15 tisíc korun.

Větší, těžší a méně uživatelské paměti

Další podrobnější informace o očekávané novince pak zveřejnil portál GSM Arena, který informuje, že má k dispozici příručku s kompletní specifikací. Podle té by top smartphone HTC měl pohánět čtyřjádrový procesor Snapdragon 801 taktovaný na 2,3 GHz. Baterie by měla mít kapacitu 2 600 mAh.

Hmotnost telefonu s rozměry 146,36 x 70,6 x 9,35 milimetru má být 160 gramů. Kapacitu vnitřní 16GB paměti, z níž by mělo být uživateli k dispozici jen 10 GB, bude možné navýšit prostřednictvím microSD karet. SIM by měla být rozměru nano.

Materiály, které má GSM Arena k dispozici, však neprozrazují rozlišení hlavního fotoaparátu. Na portálu však naznačují, že dostupné specifikace včetně světelnosti f2.0 naznačují rozlišení totožné se stávajícím HTC One. Rozlišení čelního fotoaparátu by podle příručky mělo být 5 Mpix.

Zda jsou informace, které bulharský portál zveřejnil, pravdivé, se ukáže 25. března v Londýně.

Úniky specifikací může osnovat i samo HTC

Za dosud největší únik lze považovat dvanáctiminutové video, které zachycuje novinku ve srovnání s modelem One. Video, na němž jsou dobře znatelné generační rozdíly obou top modelů, zveřejnil na sociální síti teenager Roshan Jamkatel. Ten sice již materiál stáhl, video se v tu chvíli již však šířilo na YouTube. Z toho jej nyní výrobce nechává postupně odstranit.

Nabízí se však i možnost, že jde o připravenou hru samotného výrobce, který chce uživatele navnadit a dostat chystanou novinku do co možná nejširšího povědomí. Tímto tahem se mu to může povést.