Tajemný příběh ztraceného iPhonu 5 připomíná hollywoodskou frašku

Nové informace přinesl blog internetového serveru SFWeekly.com. Zde jistý Peter Jamison, který na serveru pracuje jako redaktor, zveřejnil šokující svědectví o postupu firmy Apple při hledání ztraceného prototypu.

Klíčovou postavou v celém příběhu je 22letý Sergio Calderón ze sanfranciské čtvrti Bernal Heights. Zde podle původní zprávy serveru CNET.com údajně lidé od Applu ve spolupráci s policií ztracený iPhone hledali. A byl to právě Calderón, do jehož domu vedly stopy z lokalizační služby GPS postrádaného telefonu.

Přišlo šest policistů, hledali "ztracený iPhone"

V exkluzivním rozhovoru pro SFWeekly.com (SFW) Calderón uvedl, že k němu v červenci přišlo šest lidí – čtyři muži a dvě ženy. Na dveře zaklepali v šest večer a prohledali dům jeho rodiny. Všichni se údajně prokázali jako místní policisté.

"Řekli 'Zdravim, Sergio, my jsme od sanfranciské policie (San Francisco Police Department – SFPD, pozn. red.)'," uvedl Calderón pro SFW. Začali se vyptávat, zda byl během víkendu v klubu Cava 22 – kde se údajně prototyp ztratil – a řekli mu, že vystopovali ztracený iPhone pomocí GPS v jeho domě.

Calderón ve zmíněném klubu o víkendu skutečně byl, proto prý znejistěl. Dobře si ale pamatuje, že nikdo z šestice se nezmínil, že by pracoval pro Apple. Zmínka podle něj nepadla ani o pravém účelu návštěvy, prototypu iPhonu 5. Příběh se rozhodl zveřejnit poté, co si s incidentem spojil poslední zprávy z médií.

Falešní policisté a úplatky

Kdyby příběh končil v tomto bodě, možná by si ani nezasloužil takovou mediální pozornost. Vždyť i o původní zprávě se brzy začalo mluvit jako o cílené propagaci Applu, jelikož se CNET.com odvolával pouze na jediný anonymní zdroj "obeznámený s vyšetřováním". A už loni se podobně ztratil iPhone 4... Takzvaný hoax ale nyní Calderón svým svědectvím vyvrací. A navíc odhaluje šokující informace.

Podle listu totiž SFPD o žádném takovém výjezdu nemá ve svých archivech záznam. Zmíněná šestice lidí se tedy zřejmě prokázala falešnými doklady a cíleně lhala, aby mohla prohledat dům, v němž Calderón bydlí spolu s několika pokoleními své rodiny. Kromě domu mu prohledali i auto, počítač a garáž, píše SFW.

Překvapiví návštěvníci se podle Calderóna, řádného občana USA, navrch chovali dost nevybíravě. "Ten muž se ptal, zda je někdo v domě Američan, a říkal něco ve smyslu, že se všichni dostaneme do problémů," uvedl. Jeho rodina přitom podle SFW žije v USA zcela legálně. A když u něj telefon nenašli, nabídli mu úplatek.

Záhadný muž pracuje pro Apple

Za navrácení telefonu mu peníze nepřímo nabídl při odchodu muž jménem "Tony". "Vypadalo to, jako když zrovna mluví s majitelem telefonu. Nechce prý vznést obvinění, jen dostat telefon zpět. Prý že mi dá za telefon 300 dolarů," papouškoval muž podle Calderóna slova údajného majitele telefonu. Ani tak ale neuspěl.

Muž proto Calderónovi předal vizitku s telefonem; ať prý zavolá ve chvíli, kdy se dozví o ztraceném telefonu něco bližšího. Kontakt Calderón předal redakci SFW, která na něj zavolala. Hovor zvedl Anthony Colon, který potvrdil, že pracuje pro Apple, dále však odmítl celou záležitost komentovat.

Podle veřejného profilu na stránkách LinkedIn je Colon bývalý seržant policie v San José a nyní pracuje jako starší vyšetřovatel pro Apple, zjistil redaktor SFW. Oficiální stanovisko Applu se mu však získat nepodařilo.

Policie už má falešné kolegy v hledáčku

První reakce na svědectví na sebe nenechaly dlouho čekat. Mluvčí místní policie Troy Dangerfield totiž v návaznosti na něj řekl, že Calderónova obvinění budou prošetřena. "Pokud někomu prohledáváme dům, byl by o tom policejní záznam. Tohle se musí okamžitě vyšetřit," podotkl. Vydávání se za falešné policisty je v Kalifornii trestným činem s trestem až ročního vězení.

Později však celý příběh právě Dangerfield dále okořenil. SFW totiž po prověření potvrdil, že do Calderónova domu skutečně doprovázeli soukromé vyšetřovatele Applu policisté v civilu. "Tři nebo čtyři policisté SFPD se akce účastnili, do domu ale nešli," řekl a do již tak zamotaného případu vnesl další řadu otázek.

A ptá se i sám Calderón: "Koho jsem to pustil dovnitř? Kdo mě to obtěžoval?"