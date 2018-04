Tajemný organizátor bojkotu operátorů má strach z odplaty

S mužem, vystupujícím pod nepravou identitou Martin Frýdek, bylo velmi těžké domluvit osobní setkání. Zpočátku se mu vyhýbal a neustále jej odkládal. Rozhovor se nakonec uskutečnil, ovšem po příslibu z naší strany, že nebudeme fotografovat, nebudeme zveřejňovat žádné informace, které by mohly vést k odhalení identity organizátora, a rozhovor poté poskytneme k autorizaci.

Všechny podmínky jsme splnili, "Martin Frýdek" nám ale přesto nedůvěřoval. Na poslední chvíli změnil místo setkání, po rozhovoru zůstal opatrně sedět v přehledné restauraci a neustále se rozhlížel a zkoumal, zdali ho někdo od vedlejších stolů nefotografuje.

"Martin Frýdek" stojí za facebookovou stránkou "Nechceme předražené volání a služby", která už protest organizuje potřetí a snaží se dosáhnout zlepšení situace na českém telekomunikačním trhu, zejména snížení cen. Celou akci ovšem provázejí nejasnosti, a to zejména kvůli tajnůstkářství organizátorů.

Jak zatím hodnotíte oba bojkoty?

Myslím, že oba předchozí protesty splnily svůj cíl. Mezi lidmi se o předraženém volání začalo více mluvit a problematice se mnohem více začala věnovat média. Na stránce Nechceme předražené mobilní volání a služby přinášíme nejen srovnání se zahraničními tarify, ale také linky na články s problematikou související.

V minulém roce nebylo týdny až měsíce co linkovat. Od prvního protestu se počet článků na téma předražené volání a chování operátorů k zákazníkům znásobil natolik, že v rozsahu jedné zprávy denně již není možné linkovat všechny články. Navíc, zprávy o protestech proti předraženému volání se dostaly do televize, celoplošných rádií, informovaly o nich tiskové agentury a jejich zprávy převzalo velké množství serverů. O předraženém volání v Česku a podivných praktikách regulátora trhu ČTÚ se tak dozvěděly statisíce lidí. Informovat širokou veřejnost bylo prvním cílem.

Jaké jsou ty další?

Dalším cílem jednoznačně musí být tlak na Český telekomunikační úřad, aby využil připravované aukce kmitočtů ke zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu. Jde o vytvoření podmínek pro vznik čtvrtého mobilního operátora nebo vznik virtuálních operátorů. Nejlépe obojí současně. Kdyby tyto podmínky byly vytvořeny, cíl je naplněn a já bych si mohl konečně odpočinout.

Nejasnosti kolem organizátora akce "Martin Frýdek" nechce odtajnit svou identitu. Tvrdí, že se bojí žalob a napadání, ale své obavy příliš nekonkretizuje

Zdůrazňuje, že myšlenka je důležitější než to, kdo za ni stojí, a že usiluje o její šíření. Jedním dechem ale nepříliš nadšeně dodává, že na popularitě "jeho" protestu se vezou další

O akci a jejím organizování mluví neustále v množném čísle a naznačuje důležitost ostatních (chce se například poradit před tím, než dá oficiální vyjádření), ale na přímý dotaz tvrdí, že za vším stojí sám, je hlavním organizátorem a má jen poradce a pomocníky

Tvrdí, že veškerou komunikaci vede sám, ale minimálně zpočátku s námi podle našeho názoru komunikovaly minimálně dvě různé osoby, či jedna hodně rozpolcená

Správa stránky, organizace protestů, vyhledávání článků, srovnávání cen… to vám opravdu musí zabrat hodně času. Až se nechce věřit, že to děláte skutečně nezištně.

Věřte nevěřte, děláme to nezištně. Na začátku všeho byl obyčejně naštvaný zákazník, kterého český operátor reklamní kličkou připravil o peníze a čas při zbytečné reklamaci. Pak se přidala reklama zaslechnutá v rakouském rádiu. Napoprvé člověk nevěří vlastním uším. A když jsme zjistili, že obyčejní lidé o předraženém volání u nás neví, vznikla stránka na Facebooku.

Ze začátku bylo sbírání informací těžší, teď už se v problematice lépe orientujeme a spoustu linků a informací nám posílají naši fandové. Na správě stránek pracuji já a se mnou spolupracuje několik lidí. Všichni dobrovolně, ve svém volném čase.

Jaké máte povolání, že to při něm stíháte?

To není podstatné, ale nepracuji v oboru telekomunikací.

Jméno Martin Frýdek je pseudonymem. Proč stále úzkostlivě tajíte svojí identitu?

To je na doporučení. Byli jsme varováni před možným zastrašováním a žalobami. A nedávné události na jednom zpravodajském a jednom poptávkovém serveru ukazují, že to varování nebylo daleko od pravdy. Kdybychom vystoupili, stovky lidí se mě i ostatním budou šťourat v minulosti, jestli jsem udělal tohle nebo támhleto, jestli jsem jednou špatně zaparkoval a tak dále…

Kdo by mohl mít zájem na tom vás zastrašovat nebo podávat na vás žaloby?

Kdo má ze stávajícího stavu vysoce nadprůměrný profit?

Nebyla by vaše pozice přece jen lepší, kdyby za akcí stály konkrétní osoby? Nedivte se, že v tom takhle budou různí lidé hledat různé věci…

Spekulacím by zveřejnění jmen nezabránilo. Ať si hledají.

Dobrá, udělali jste tedy dva protesty a chystáte třetí. Co bude dál?

Věci se už daly do pohybu, mediální pokrytí předraženého volání se zvýšilo. Je to řetězová reakce. Když napíše Franta, napíše i Honza a odvahu napsat najde i Pavel. Je to stejné jako s protestem. Dost lidí najde odvahu přidat se k protestu až když je víc než např. 10 000 lidí. To je běžné. Od lidí z telco a IT čelíme výtkám, že přece každý ví, že volání je u nás drahé. Ale opravdu to každý ví? Vědí to i lidé z jiných oborů, lidé mimo internet? Proto protesty opakujeme. Ten třetí bude tuto sobotu 17.9. od 17:00 do 18:00.

Proč zkoumat, kdo za protestem stojí? Organizátor protestů stále opakuje nejrůznější obavy. Některé se dají pochopit, ale jiné jsou přitažené za vlasy. S kartami prostě nechce ven

Může jít skutečně jen o zbytečný strach z odhalení identity, ale stejně tak dobře o zástěrku jiného zájmu

Domnělý Martin Frýdek může pracovat pro nějakého menšího operátora, který se chce stát virtuálem, může také být klidně placen jedním ze současných operátorů, kteří si umetají cestičku pro nějaký nový projekt. Nebo může mít skutečně pravdu on a může jít o dobrovolný nekomerční projekt přesně tak, jak jej prezentuje. Ve hře je i spoustu dalších možností

V případě něčích komerčních zájmů by akce samozřejmě nejspíš neskončila veřejným spojením bojkotu s nějakým subjektem, nicméně by nenápadně protesty skončily se vstupem tohoto subjektu na trh. Cestička by byla připravena, lidé přesvědčeni o tom, že změna, třeba v podobě nového operátora, je potřebná

Dokud se organizátor (či spíš organizátoři) nepřestanou schovávat, musí počítat s tím, že důvěryhodnost jejich akce je pochybná

Vždyť vy sami propagujete svoji akci hlavně na Facebooku…

Začali jsme na Facebooku, protože to je jednoduché a funkční řešení. A protest je způsob, jak o sobě nespokojení zákazníci mohou dát vědět. Počet lidí symbolicky vypínající své telefony sice přímo nic nezmění. Ale je to událost, o které média referují a informace o předraženém volání se tak dostávají i mimo internet.

A lidé se začínají ptát, proč mají platit i 10× více než jinde. Není za tím nějaký cizí zájem, nějaký Orange, nebo já nevím čí peníze. Je za tím jen zoufalství zákazníka, který u nás může leda tak z bláta do louže.

Kdybyste ale vystoupili třeba jako občanské sdružení, možná by odpadl strach některých novinářů o vás informovat z důvodů, že nevědí, kdo za projektem stojí. Nejdete takhle sami proti sobě?

Občanské sdružení zvažujeme, ale všeho do času. A co se týče důvěryhodnosti, myslím, že za nás hovoří stovky zveřejněných zpráv, srovnání, faktů a linků.

Na Facebooku je listování zpět do historie značně nepohodlné a proto jsme založili blog se stejným obsahem. Tam si může každý zalistovat v historii všech našich postů a ověřit si, jak dlouho už lidem nabízíme informace o tématu předraženého volání.

Z vašeho jednání vyznívá snaha o čtvrtého operátora nebo virtuála. Kde ale berete tu jistotu, že čtvrtý operátor se nebude chovat úplně stejně jako tři, kteří už tu jsou?

Když pohledáte na internetu, každý nový operátor při vstupu na trh přinesl snížení cen. Pak ale naši tři operátoři změnili vlastníky. Přišly velké zahraniční firmy, které brzy zjistily, že na českém trhu si konkurovat nemusí.

Čtvrtý operátor bude muset udělat něco, co naposledy udělal na svém začátku Oskar. Nabídnout výrazně nižší ceny, aby nalákal zákazníky a přiměl je ke změně. Pamatujete na tarif Dohoda s Oskarem? 300 min do všech sítí dnes (po změně DPH) za 660 Kč. Je obrovskou ostudou, že ani po 11 letech se u žádného z operátorů neobjevil oficiálně nabízený výhodnější tarif.

Takže vidíte čtvrtého operátora jako řešení?

Nechceme přesně říkat, kudy vede cesta. Jestli čtvrtý operátor, virtuálové nebo nějaká forma regulace. Důležitý je výsledek. Proč bychom měli platit pět až sedm korun za minutu volání, když Rakušan za tu samou minutu volání platí už od 0,09 Kč a ke každé minutě má SMS zdarma?

Český telekomunikační úřad pod vedením Pavla Dvořáka už jednu příležitost ke zvýšení konkurence na trhu promarnil v roce 2009, kdy "rozdal" operátorům frekvence bez podmínek, které by umožnily vznik virtuálních operátorů. Třeba UTMS je obsazené zcela, to je katastrofa a pro to neexistuje žádný důvod, to je jen další zločin ČTÚ a Pavla Dvořáka…

A proč si myslíte, že jde ČTÚ operátorům na ruku?

V diskuzních příspěvcích na našich stránkách i pod články na zpravodajských serverech nejčastěji zaznívá podezření na korupční jednání. Jen velmi těžko si představit jiné důvody.

Jsme zkrátka "specifický" trh, jak operátoři stále říkají?

Minimálně trh značně zdeformovaný, na kterém neexistuje levná alternativa. Operátoři se k nám zákazníkům chovají daleko hůř než k zákazníkům na západ od našich hranic. Krajním řešením pro Českou republiku by mohla být tzv. funkční separace: zjednodušeně řečeno nucené rozdělení firem operátorů na síť a obchod.

Provozovatel sítě by za náklady plus přiměřený zisk prodával své služby všem, kteří by měli zájem obchodovat. K něčemu podobnému nás EU "dotlačila" v oblasti elektřiny a plynu. Tam dnes už zákazníci mají možnost volby a tisíce z nich změnili dodavatele.