Tajemný Asus / Zayo A600 v detailech

V Japonsku a na asijském trhu Asus A600, v USA a doufejme že brzy i v Evropě pravděpodobně pod značkou Zayo A600. V USA si Zayo A600 alias Pocket PC se 400 MHz procesorem Intel XScale PXA250 už můžete koupit nyní respektive v nejbližších několika týdnech, najdete ho například v nabídce serveru MobilePlanet. Mimo standardní verze A600 prodávané za 550 USD bude v prodeji ještě verze Executive Edition s cenou 650 USD, která bude navíc obsahovat ještě Compact Flash kabátek s integrovanou externí baterií, Compact Flash - PCMCIA adaptér a stolní verzi plastové synchronizační kolébky. Základní výbavu Zayo A600 tvoří 32 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM a 3,5 palcový TFT displej s vysokým kontrastem schopný zobrazit 65K barev. Rozměry 125 x 75 x 12,8 mm a hmotností 138 gramů se model A600 řadí k nejmenším a nejlehčím Pocket PC na trhu, rozměrově srovnatelné Pocket PC vyrábí například Toshiba.







Standard Edition

Executive Edition včetně CF jacketu











Na nízké hmotnosti se podepsal zejména akumulátor ve srovnání s ostatními novými Pocket PC s relativně malou kapacitou, chybějící rozhraní Bluetooth a také pouze slot na SD karty. Asus se tak vydal cestou (ne)oblíbených kabátků, které ovšem v řadě případů při jejich použití v praxi udělají z elegantního kapesního počítače monstrum, které se leckdy ani nevejde do kapsy. Komunikační funkce má na starost infračervený port s rychlostí přenosu 115 Kbps (SIR) nebo v módu FIR až 4 Mbps, komunikační zařízení může být také umístěno na jedné kartě Secure Digital. Samozřejmostí je výstup na sluchátka a vstup pro externí mikrofon. Interní lithium-polymerový akumulátor s kapacitou 1200 mAh by měl vydržet dle výrobce kapesního počítače 12 až 16 hodin provozu při zapnutých úsporných opatřeních (ASUS Smart Power Saving), realita při zapnutém podsvícení displeje bude ale patrně výrazně jiná. Dobíjení akumulátoru a provoz Pocket PC signalizuje dvoustavová zeleně/oranžová LED dioda, dobití na plnou kapacitu by nemělo trvat déle než 2,5 hodiny.



Operační systém Microsoft Windows CE / Pocket PC 2002 obsahuje všechny obvyklé aplikace Pocket Outlookem počínaje a karetní hrou Solitaire konče, u dražší varianty Executive Edition pak najdete například i Outlook 2002 a několik dalších aplikací (není ovšem vyloučeno, že ve finální verzi A600 bude Outlook 2002 dodáván i s levnější verzí A600). Mimo výše uvedeného příslušenství, jako je kabátek se slotem na karty typu Compact Flash s vlastní baterií a CF-PCMCIA adaptéru, bude dále v prodeji externí skládací klávesnice (60 USD), náhradní AC Adaptér, digitální fotoaparát (viz obrázky), externí baterie s vysokou kapacitou 3600 mAh (80 USD) a další zajímavé doplňky. Zatím bohužel není známo, kdy se bude model A600 prodávat v Evropě, na rozdíl například od Fujitsu Siemens Computers totiž Asus logicky preferuje nejprve asijský a americký trh.