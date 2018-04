Tajemné slovo ... AvantGo

Jak to funguje

Princip AvantGo je poměrně jednoduchý. Vychází z myšlenky, že PDA kapesní počítač může být za určitých podmínek a při respektováním svých specifik a omezení ideálním médiem k off-line čtení webových stránek (například na cestách, v metru, v čekárně u lékaře apod.). Má to dvě základní podmínky :

1. Potřebujete prohlížeč (browser), který vám umožní off-line i on-line prohlížení HTML stránek v Palmu. A důležitý (i když nikoliv nezbytný) je taky desktop program, který vám požadované stránky při hotsyncu do Palmu natáhne.

Na stránkách AvantGo si můžete zdarma stáhnout program, který má část pro PDA a část pro desktop počítač.

2. Stránky pro prohlížení v PDA musí být přizpůsobené specifickým parametrům těchto zařízení, zejména velikosti jejich displejů, rozlišovacím schopnostem, menším možnostem zobrazování řezů písma, tabulek, obrázků a specifických html příkazů.

Přizpůsobení zajistí optimalizace stránek tvůrci jednotlivých webů, kteří nabízejí optimalizované stránky pro malé displeje. Jedná se většinou o omezení složitějších formátovacích příkazů, velkých obrázků, rozsáhlejších tabulek a uzpůsobení systému odkazů pro parametry malých displejů PDA.

Jak "vyrobit" vlastní kanál

Kdo připraví takovouto optimalizovanou stránku, může ji definovat v AvantGo jako kanál, nastavit jeho základní parametry a nechat si v AvantGo na takovýto kanál vyexportovat URL. Tento odkaz lze pak umístit na webových stránkách jako nabídku AvantGo verze pro čtenáře. Čtenář prostě klikne na tento link, který jej přivede do jeho vlastního účtu a nabídne mu k odběru požadovaný kanál. U toho si pak ještě může přizpůsobit přednastavené parametry (například zrušit obrázky, snížit maximální velikost kanálu a podobně).

Jak si objednat kanál k odběru

Prostřednictvím účtu, který si může každý zájemce na serveru AvantGo zřídit, si lze objednat "odběry" požadovaných stránek (tzv. AvantGo kanálů) pro prohlížení v PDA, a to včetně několika parametrů (například hloubka stahovaných podstránek, vypnutí stahování obrázků, maximální velikost stahovaného souboru, rozvrh stahování dat apod.).

Buď si objednáte již připravený optimalizovaný kanál pro AvantGo (viz předchozí odstavec), nebo si můžete jako svůj kanál nastavit libovolnou webovou stránku (je ovšem nutno respektovat omezení PDA - ideální jsou v tomto směru různé textové konverze webových stránek, či jejich verze pro tisk).

Jak AvantGo používat

V praxi to pak vypadá tak, že třeba ráno před odchodem do práce vložíte PDA do kolébky a provedete synchronizaci. Jste-li připojeni na internet, natáhnou se vám do PDA objednané kanály k off-line prohlížení.

Ještě je třeba dodat, že AvantGo program lze používat i pro on-line prohlížení webu (používat jej jako běžný browser). Druhou možností je nestahovat data do PDA přes desktop, nýbrž prostřednictvím IrDA a mobilního telefonu.

Ještě AvantGo nemáte a chcete to zkusit? (postup pro začátečníky)

- přihlašte se na stránky AvantGo

- zvolte přihlášení (SIGN UP)

- během průvodce instalační procedurou budete dotázáni na svůj systém (k dispozici jsou verze pro PamOS, WinCE, PocketPC a mobily, verze pro Symbian se připravuje) a pak můžete stáhnout instalační program

- proveďte instalaci softwaru v desktopu a v PDA zařízení (spuštěním staženého exe instalátoru). Instalační program vás vrátí na stránky AvantGo.

- následuje vytvoření účtu uživatele - zadáte jméno, heslo a několik dalších údajů.

- pak provedete zkoušku "spojení" přes program "Mobile link" a první synchronizaci

Stal jste se uživatelem služby AvantGo! Vaše další návštěvy stránky AvantGo už budou většinou znamenat správu odběru vašich kanálů.



České AvantGo kanály

Nabídka AvantGo kanálů na českém webu je již poměrně široká a zaručuji, že jsem určitě na někoho zapomněl. Případné tipy na jiné zajímavé AvantGo stránky můžete posílat do diskuse, budu je postupně doplňovat do seznamu AvantGo kanálů.

Vzhledem k tomu, že URL na odběry kanálů se dost často mění, uvádím zde pouze základní URL na web, který nabízí k odběru nějaký AvantGo kanál, popřípadě na stránku, kde si lze AvantGo objednat. V některých případech se jedná po odkazy na stránky, které si lze nastavit do Avantgo prohlížeče jako kanál (textové verze apod.).