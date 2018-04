Tajemná Motorola A1200 - linuxový smartphone?

Motorola připravuje nový model A1200, který by podle označení měl zapadat do kategorie chytrých telefonů nebo komunikátorů. Bohužel o nové Motorole A1200 nejsou zatím dostupné žádné podrobnější informace, víme jen, že je určena pro sítě GSM (900/1800/1900 MHz) a bude mít dvoumegapixelový fotoaparát.

Telefon by měl mít velmi tenkou konstrukci a jeho displej, s rozlišením QVGA a se zobrazením 262 000 barev, by měl být dotykový. MP3/WMA/AAC+/MPEG4 multimediální přehrávač RealPlayer by napovídal, že telefon může používat operační systém postavený na Linuxu. Stejný přehrávač má například Motorola A780. Telefon je také vybaven prohlížečem dokumentů ve formátech Word, Excel a PowerPoint.

Ve výbavě se dále nachází čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění (vyzvánění může být i ve formátu MP3) a POP3/IMAP4/SMTP e-mailový klient. Vestavěná paměť má skromnou hodnotu 8 MB, je ji však možné rozšířit pomocí paměťových karet formátu TransFlash (Micro SD). Kdy tuto novinku Motorola oficiálně představí prozatím není jasné.