Bezpečný mobil je tak tajný, že design, cena a dostupnost jsou důvěrné

Právě Taiga Systems totiž v současnosti dokončuje vývoj smartphonu, který je stejně jako zařízení BlackBerry kanadské společnosti Research In Motion určen především firemní klientele, které poskytne zvýšenou míru ochrany proti kybernetickým útokům. Samozřejmostí je synchronizace se speciálně navrženými aplikacemi a nástroji, díky nimž jej bude možné přizpůsobit požadavkům daného klienta.

„Žádné informace - fotografie, dokumenty, hovor, data, lokalizace - nemohou z telefonu uniknout bez vědomí uživatele,“ informoval ruský list Izvestia spolumajitel společnosti Taiga Systems Alexej Nagorny. Zároveň dodal, že jde o zcela vlastní zařízení, které společnost vyvíjela od základu. TaigaPhone bude vyráběn v Číně a první prototyp se již podle Nagornyho nachází ve fázi testování.

Pouze v případě operačního systému vsadil výrobce na osvědčený Android, vývoj vlastního by byl totiž prý příliš drahý. TaigaPhone však nevyužívá čistý Android, systém od Googlu prošel výrazným přepracováním. Taiga Systems totiž vyvinula vlastní firmware Taiga, který uživateli nabídne několik úrovní ochrany.

Bude tak moci například zakázat přístup ke kameře či lokalizačním datům. Budou-li to okolnosti vyžadovat, může z chytrého telefonu udělat i obyčejný hloupý telefon sloužící pouze k volání. Zakázat bude moci i přístup k mikrofonu, TaigaPhone tak bude možné využít pouze k příjmu hovorů. Samotné nastavení nebude nikterak složité, podle Nagornyho si uživatel vystačí s jedním až dvěma tlačítky.

I přes zásah do operačního systému nebudou uživatelé TaigaPhonu ošizeni o přístup do obchodu Google Play. Takový přístup bezpečnostní experti vítají, podle nich totiž hlavní hrozbu infikování malwarem představují aplikace z neoficiálních zdrojů. Právě na ty by byli uživatelé odkázání v případě, pokud by ruská společnost přístup do oficiálního aplikačního obchodu svým zásahem do Androidu znemožnila.

Avšak ani oficiální aplikační obchody nejsou zcela bez poskvrny a i v nich se občas nějaký ten škodlivý software objeví. A i přes včasné odhalení si takový malware přeci jen může najít cestu do nějakého toho zařízení. Ruská společnost tak myslela i na tuto méně pravděpodobnou možnost. TaigaPhone proto vybavila funkcí, která uživatele akusticky upozorní, pokud se bude některá aplikace v telefonu snažit bez jeho vědomí zapnout mikrofon či odeslat textovou zprávu.

Na bližší informace o superbezpečném smartphonu je však Nagorny skoupý. Ty jsou totiž z pochopitelných bezpečnostních důvodů udržovány stále v tajnosti. Za důvěrné považuje ruská společnost i informace o ceně či datu zahájení prodeje.

Nagorny současně nevyvrací, že se bezpečnostní systém Taiga neobjeví i v zařízeních dalších výrobců. V tomto ohledu byl s informacemi sdílnější, potvrdil totiž již probíhající jednání. Uživatelé by se tak nemuseli omezovat pouze na nutnost pořízení samotného TaigaPhonu. Tajemstvím je totiž obestřen i jeho design.