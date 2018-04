Hodinářský smartphone TAG Heuer Racer připomíná závoďáky

Výrobce si zakládá především na špičkovém zpracování, proto jdou technické parametry přístroje trochu stranou. Koneckonců, jinak tomu nebylo ani v případě prvního smartphonu TAG Heuer, který společnost představila loni v červnu.

O modelu Racer víme jen to, že bude spjat se závodními automobily, což připomínají některé designové prvky. Skořápka telefonu je vyrobena z titanu (dražší verze využívá uhlíkových vláken), pevnost a odolnost konstrukce pak zajišťuje guma po stranách. Přístroj lépe odolá nárazům, ačkoliv to není outdoorový mobil, který by bez následků přežil vodní lázeň.

Displej neznámé úhlopříčky, pravděpodobně něco okolo 4 palců, téměř určitě překryje odolné sklo Gorilla. Pod displejem je čtveřice dotykových tlačítek, které napovídají, že operační systém Google Android bude ve starší verzi Gingerbread. Rychlou reakci na pokyny uživatele má zajistit vysokorychlostní procesor.

Víme, že výrobce systém narouboval na trojrozměrné uživatelské rozhraní, které bude možné snadno uzpůsobit podle přání uživatele. Pod displejem i na zádech přístroje jsou mřížky reproduktorů. Nezbytné prvky jako microUSB konektor, paměťový slot nebo šuplík na SIM budou patrně umístěny na bocích telefonů. Zadní kryt, na kterém je objektiv 5Mpix fotoaparátu, nebude zřejmě odnímatelný.

Luxusní smartphone TAG Heuer Racer bude dostupný v buticích značky a u prodejců luxusních smartphonů v červenci tohoto roku za cenu od 2 800 eur (cca 70 tisíc korun). Konečnou sumu určí typ použitého materiálu. Pokud titan nebo uhlíková vlákna nahradí zlato a přibudou i diamanty, může být cenovka nakonec i mnohonásobně vyšší.

Společnost nabídla první luxusní telefon jménem Meridiist již v roce 2008, nešlo však o přístroj s operačním systémem. Milovníci luxusu mohou sáhnout po telefonech Vertu, svého zástupce má i Ulysse Nardin, další výrobce švýcarských hodinek. LG Prada 3.0 sice nese jméno módního domu, prodejní cena se ale téměř neliší od podobně vybavených smartphonů.