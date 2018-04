Už i Švýcaři se pouštějí do chytrých hodinek. TAG Heuer je ukáže na jaře

Šéfdesignér Applu Jonathan Ive se prý nechal slyšet, že nové Apple Watch dostanou Švýcarsko do problémů (více zde). Odkazoval tak na hodinářskou tradici alpské země. Jak je vidět, švýcarští výrobci jsou si hrozby chytrých hodinek a tím pádem ušlých zisků vědomi.

Šéf tradiční švýcarské hodinářské společnosti TAG Heuer založené už roku 1860 oznámil listu NZZ am Sonntag, že na tradičním basilejském hodinářském veletrhu ukáže na jaře příštího roku své první chytré hodinky.

Šéf TAG Heuer Jean-Claude Biver přímo sdělil, že „chceme připravit chytré hodinky TAG Heuer, ale nesmí kopírovat Apple Watch.“ A dodal: „Nemůžeme si dovolit jít ve šlépějích někoho jiného.“ Detaily ohledně připravovaných hodinek nesdělil.

Chytré hodinky tak vstoupí do segmentu luxusních produktů. TAG Heuer patří do konglomerátu LVMH, do kterého dále patří třeba značky Louis Vuitton, Marc Jacobs, Dom Pérignon, Hennessy nebo Givenchy a také další výrobci hodinek Zenith či Hubolt.

Ovšem ze strany Applu budou mít i luxusní značky v nových Apple Watch konkurenci. Apple hned při představení oznámil, že jeho chytré hodinky budou k dostaní i v provedení ze zlata, a to i růžového. Prodávat se ale začnou až příští rok.

TAG Heuer je na poli elektroniky poměrně progresivní luxusní značka. Už delší dobu nabízí „obyčejné“ mobilní telefony Meridiist a také připravil smartphone s Androidem (více zde). Poslední model mobilu Meridiist je unikátní solárním panelem v displeji (více zde). Jedny chytré hodinky už loni TAG Heuer připravil, šlo však o jednorázovou akci pro členy týmu Oracle závodícího na plachetnici.