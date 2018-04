TAG Heuer ukáže nástupce hodinek Connected. Budou revoluční

Pozornost všech příznivců náramkových hodinek drží nyní Baselworld, největší tradiční hodinářská výstava. Své novinky v Basileji každoročně představují všichni důležití hráči hodinářského řemesla a firma TAG Heuer jako jedna z čelních představitelů nemůže chybět.

Letos výrobce během výstavy oficiálně uvede třeba již známý skeletovaný chronograf Carrera s přívětivou cenovkou 5 000 franků, druhou generaci chytrých hodinek Connected ale ukáže ještě dřív.

Chytré Connected byly krokem do neznáma

Model Connected byl uveden v listopadu 2015, nástupce tak přijde přibližně po roce a půl. Ačkoli v nabídce TAG Heuer mají quartzové hodinky své stálé místo a v roce 2013 firma připravila pro členy týmu Oracle v jachtařském závodu America's Cup limitovanou edici hodinek Aquaracer 72. Byly vybavené wi-fi a do segmentu opravdových chytrých hodinek, které lze podobně jako smartphony plnit aplikacemi, promluvila firma modelem Connected vůbec poprvé.

Její šéf a zároveň první muž hodinářské divize koncernu LVMH Jean-Claude Biver proto tehdy neváhal spojit své síly se společnostmi ze Silicon Valley (více zde). Google tak dodal potřebný software, „mozky“ hodinek pak nesou značku Intel.

Přestože chytrá prvotina TAG Heuer šla na trh s poměrně odvážnou cenovkou 1 500 dolarů (37 tisíc korun), nevedla a nevede si vůbec špatně. Vysoká cena je samozřejmě míněna vzhledem k ostatním chytrým hodinkám (např. konkurenční Apple Watch začínaly na 10 tisících korunách), v rámci portfolia značky se jedná spíše o levnější model.

Biver v lednovém rozhovoru pro německý server NZZ uvedl, že se Connected prodávají třikrát rychleji, než čekal. Pravda, jeho očekávaní nebyla velká a před uvedením modelu otevřeně připustil, že by pro vlažnější přijetí netradičních TAG Heuer měl i pochopení, resp. by se mu ani tolik nedivil.

Ale ať jsme konkrétnější: během 14 měsíců od uvedení si Connected zakoupilo 56 tisíc zájemců. Odhady vedení pro tento časový úsek přitom byly značně skromnější a počítaly s přibližně 20 tisíci kusy.

Nečekaně velký zájem o elektronikou nabité TAG Heuer tedy výrobce donutil ke zrychlení produkce. Plány pro letošní rok jsou přitom ještě mnohem ambicióznější. Biver by rád prodal až 150 tisíc chytrých hodinek. Na této cifře by se však už měly výraznou měrou podílet očekávané Connected Modular. Jaké budou? To zatím nelze přesně říci, jistě ale víme, že budou mít modulární konstrukci.

Nové Connected budou modulární, detaily ale neznáme

Modularita láká i výrobce smartphonů Jak vidno, o modularitu se nepokoušejí jen výrobci smartphonů, ale nejnověji i TAG Heuer. V případě chytrých telefonů je z tohoto pohledu dosud nejúspěšnější Lenovo a její Motorola s modely Moto Z a Z Play, na jejichž záda lze pomocí magnetů přichytit nejrůznější moduly (tzv. mods). Aktuálně baterii, reproduktory, fotoaparát Hasselblad nebo projektor. Moto však chce letos uvést další dvanáctku modulů, a své nápady, kterak modulem vylepšit schopnosti přístroje, mohou v rámci crowdfundingové kampaně zasílat i sami uživatelé. Vůbec první modulární smartphone LG G5 se příliš neuchytil a koncept Google ARA, který měl ambice uživateli dovolit skutečně výměnu jednotlivých komponent a smartphone tak s časem omlazovat, byl před časem uložen k ledu (více zde).

Jak vyplývá z rozhovoru J. C. Bivera pro specializovaný magazín ABlogToWatch, Connected Modular už budou vznikat přímo ve Švýcarsku.

Kooperace Googlu a Intelu samozřejmě i nadále trvá, hodinky tak poběží na nové verzi Android Wear a procesoru od Intelu, samostatná linka k produkci chytrých hodinek už však ve Švýcarsku stojí.

V Kalifornii pak působí šestičlenný tým, který má řadu Connected na starost a brzy se jeho počet rozroste na dvojnásobek.

Hlavní otázkou je, v čem přesně bude spočívat ona modulární konstrukce. Představa, že by výrobce chystal něco podobného, co Google vzdal u svého ambiciózního projektu ARA, tedy uživatelskou možnost nasazení lepšího displeje, rychlejšího procesoru nebo větší paměti, je v případě hodinek spíše úsměvná a prakticky nerealizovatelná.

Věčnost i pro majitele původních Connected První chytré TAG Heuer jsou v prodeji bezmála rok a půl a prvním majitelům tedy letos skončí dvouletá záruka. Zatímco v případě mechanických hodinek nejsou dva roky žádný věk, u hodinek chytrých to znamená, že na trhu jsou novější modely s rychlejším hardwarem, lepším displejem atd. Na to u TAG Heuer mysleli, a proto pro majitele Connected vytvořili speciální model Carrera rovněž s pouzdrem z titanu 2. třídy, který budou moci za své chytré hodinky s doplatkem 1 500 dolarů vyměnit, a získat tak klasické hodinky, které jen tak nezestárnou. Celková investice takové výměny se tedy vyšplhá na 3 000 dolarů, což je při dnešním kurzu přes 76 tisíc korun.

Vše tedy zřejmě směřuje k jednoduchému konceptu, kdy bude v rámu uchycen modul, který bude časem možno vyměnit za nový. Tedy modul se vším všudy jako celek. Elektronika totiž neuvěřitelně rychle zastarává a J. C. Biver, jehož celý profesní život je spjatý s nestárnoucí jemnou mechanikou, si toho je velmi dobře vědom.

V souvislosti s chystanými Connected Modular proto mluví o konceptu věčnosti na zápěstí a na tomto sloganu mají být nové hodinky postaveny. Receptem proti stárnutí má být modulární konstrukce, která dovolí po čase zastaralý modul chytrých hodinek zaměnit za modul s nestárnoucím mechanickým strojkem. A nebo za modul s lepším hardwarem.

Tento nápad je podle šéfa značky geniální a skvělou příležitostí k velkým prodejům, jeho realizací prý bude TAG Heuer první, odlišný a zároveň unikátní. Je také přesvědčen, že takový koncept si nemůže přisvojit žádný jiný výrobce klasických hodinek. Samozřejmostí jistě bude nepřeberná škála nejrůznějších řemínků, které půjdou snadno měnit a vzhled hodinek tak rychle oživí.

Kromě řešení, kdy modul bude obsahovat vždy pouze elektronickou nebo mechanickou část, připadá v úvahu i varianta, že by jeden kombinoval části obě. Z jedné strany modulu by byl displej a na druhé klasický číselník s trojicí ruček. Modul by se pak dle potřeby dal vysunout a převrátit.

Pro TAG Heuer by takový koncept nebyl tak docela nový. Znalcům švýcarských hodinek jistě není neznámý pojem Monaco Sixty-Nine, jejichž pouzdro bylo mezi rámem otočné a obsahovalo dva strojky.

První ryze mechanický s ručním nátahem tehdy doplnil quartzový kalibr HR03 s digitálním zobrazením, který uměl měřit časové úseky s přesností 1/1000 sekundy. Monaco Sixty-Nine byly uvedeny v roce 2003 a hned následující rok získaly cenu za nejlepší design v prestižním hodinářském klání Grand Prix d'Horlogerie. V době uvedení hodinky stály 6 900 dolarů.

Možnost použití obdobného typu konstrukce připouštějí Biverova slova o tom, že věčnost (mechanické hodinky) a informativnost (chytré hodinky) si nekonkurují a mohou existovat v symbióze tak, že z jedné strany hodinky uživateli dají informace (chytrá část) a na druhé (nebo na druhém zápěstí) pak nabídnou věčnost (strana s mechanickým strojkem a číselníkem).