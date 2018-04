První mobil s dobíjením přes displej je tu. Připravte si hromadu peněz

TAG Heuer představil svůj první mobil už v roce 2008. Hodinářská firma svými mobily konkuruje těm neluxusnějším mobilům, zejména zavedenému Vertu. Vedle řady "hloupých" mobilů Meridiist už švýcarská společnost představila i smartphone Link s operačním systémem Android (více zde).

Smartphone Link z roku 2011 na svého nástupce stále čeká. Průběžně vylepšovaná řada Meridiist se ale nyní dočkala výrazné inovace. Nový model Meridiist Infinite je totiž první mobilní telefon, který lze dobíjet přes displej.

Displej nového luxusního mobilu má mezi safírovým sklíčkem a samotným displejem fotovoltaickou vrstvu, která umožňuje dobíjení slunečním nebo i umělým světlem. Solární dobíjení probíhá pouze v klidovém režimu.

Švýcarský výrobce uvádí svůj nový mobil sloganem "Věčná zásoba energie", telefon by totiž měl být prakticky neustále nabitý. Spekuluje se, že obdobně řešené dobíjení přes displej by měl dostat i připravovaný iPhone 6 (více zde).

Výbava nového mobilu od TAG Heuer prozatím není známá, měla by být ale podobná předchozím modelům řady Meridiist. Očekávat tak nemůžeme žádné pokročilé funkce. Zato zpracování a materiály jsou na úrovni.

Kryt telefonu je vyroben z titanu, uhlíkových kompozitů a gumy. Poznávací znamení řady Meridiist, tedy OLED displej na vrchu telefonu ukazující čas, zůstalo zachováno i u nového provedení.

Případný zájemce o luxusní švýcarský mobil by měl být ve střehu, jelikož TAG Heuer vyrobí pouze 1 911 kusů nového modelu. Počet vyrobených kusů odkazuje na rok, ve kterém si hodinářská firma patentovala hodinky Time of Trip zabudované do palubní desky aut či letadel.

Případný zájemce o nový exkluzivní a revoluční mobil musí být dostatečně movitý. Cenu nového mobilu Meridiist Infinite sice výrobce prozatím neoznámil, vzhledem k tomu, že loňský model Meridiist II začíná na téměř 4 000 eurech (110 000 korunách), tak jistě nebude nízká.