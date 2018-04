Tady se fotit nebude! Tak vyhánějí obchodníci lidi fotografující dárky

Vybíráte oblečení, ale nejste si stoprocentně jistí, zda jste se trefili do vkusu dotyčného. Berete proto do ruky svůj mobilní telefon a danou věc pro jistotu vyfotografujete. Co je totiž jednoduššího, než se zeptat pomocí MMS zprávy. Jenže v tom přichází personál obchodu a napomene vás způsobem, jakým se kárají kriminálníci. V horším případě vás dokonce požádají, abyste obchod opustili.

Obchodníci zakazují, sami ale nevědí proč

Některé obchody se brání nenápadnými značkami zákazu fotografování u vchodu, jiné se o ničem takovém nikde nezmiňují. Zákazník se o opatření prakticky nemá šanci dozvědět. Obchodníci navíc sami nevědí, proč jej vlastně uplatňují. V reakcích na dotaz redakce iDNES.cz se značně liší.

"V našich obchodech se fotografie nesmějí pořizovat kvůli soukromí našich zákazníků. Chceme předejít tomu, aby byli lidé při nakupování jakýmkoliv způsobem rušeni," sdělila Colien Tittmann z centrálního marketingového oddělení společnosti New Yorker v Německu. "Pokud chtějí konkrétní produkt doporučit například svému známému, mohou se podívat do katalogu oblečení na našich internetových stránkách a poslat obrázek prostřednictvím e-mailové zprávy. Fotografovat v našich obchodech lze jen se svolením centrály v Německu," dodala Tittmann.

Obchodníci mají ale pro kontroverzní nařízení i jiná vysvětlení. "U nás na prodejnách máme focení na klasický fotoaparát zakázán z důvodu zneužití těchto fotografií. Samozřejmě vždy záleží na domluvě s managerem prodejny," řekla iDNES.cz Pavla Pirklová, marketingová manažerka obchodů Reserved.

S MMS zprávami prý tato síť módních obchodů problém nemá. "Fotografování na mobilní telefon je diskutabilní. Kamery na mobilních telefonech jsou dnes na vysoké úrovni a lze z nich pořídit dobrou fotografii. Ovšem věřím tomu, že jestliže si zákazník fotí jen jeden či dva kusy oblečení za účelem zaslání MMS příbuzným, není s tím problém. Vždy je to případ od případu," dodala Pirklová.

Oblečení, obuv, knihy. Fotit se nesmí nikde

Přísná opatření nenařizují jen sítě módních obchodů. Naši čtenáři i sami redaktoři iDNES.cz se setkali s podobným omezením také u obchodníků, kteří se nezaměřují na prodej oblečení. Velký problém má člověk v případě, že chce vyfotografovat obal knihy v knihkupectví.

"Tady se fotit nebude," upozornil redaktora iDNES.cz personál knihkupectví Neoluxor v obchodním domě Palladium. Když se o fotku knihy do MMS zprávy pokusil znovu, byl požádán, aby obchod opustil. Proč, nikdo neví. Reakci na náš dotaz jsme od knihkupecké sítě nedostali.

Kdo by si myslel, že vyfotografováním obalu knihy porušuje zákon, můžeme ho uklidnit. "Pokud fotografii použijete ke své vlastní potřebě, autorské právo tím určitě neporušujete," říká advokát JUDr. Petr Pečený.

Podle platné legislativy si obchodník na dveře svého obchodu může vyvěsit prakticky jakýkoliv zákaz. Zároveň by však měl být schopný vysvětlit, proč ho uplatňuje. Až poté je možné určit, zda je takové omezení oprávněné, či nikoli.

"Zákon v tom nebude. Obchodníci se patrně brání proti konkurenci," domnívá se oslovený právník. Jenže pokud v tom je obrana proti konkurenci, kde je ona efektivita? Pokud člověk opravdu chce, objektiv fotoaparátu pod kabátem bez námahy ukryje. Fotografování v obchodech se tedy děje. Jen se to oficiálně dít nesmí.