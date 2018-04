Tady orel, testovali jsme Eurotel Přepínám

Eurotel začal svým zákazníkům nabízet službu Push to Talk (PTT) pod názvem Eurotel Přepínám. Pokud vám její označení vyvolává asociace s klasickými vysílačkami, jste na správné cestě. Zjednodušeně řečeno totiž PTT skutečně přináší do mobilních telefonů funkci vysílaček. Na rozdíl od běžných hovorů tedy může hovořit vždy jen jeden (tzv. half-duplexní konverzace).

Proč se tedy namáhat a platit se službou, která je oproti běžným hovorům "polovičatá"? Důvod je jednoduchý: cena. Hlas se totiž u PTT přenáší po datové GPRS/EDGE síti a ne po hlasových kanálech jako u běžného hovoru. Díky tomu může operátor zpoplatnit PTT jen za objem přenesených dat, nebo častěji neomezeným paušálem, což je i případ Eurotelu. PTT přináší navíc možnost hovořit naráz k celé nadefinované skupině uživatelů najedou.

Kdo někdy potřeboval koordinovat na dálku práci několika osob telefonem, patrně také tuší, jaký bude hlavní účel Eurotel Přepínám. Organizace nebo skupina uživatelů, pro kterou je charakteristická intenzivní komunikace, může díky této službě ušetřit za volání. Eurotel přepínám lze aktivovat po jednotlivých dnech (cena 46,50 Kč/den) nebo natrvalo s paušálem 475 Kč měsíčně.

Nabízí se samozřejmě otázka, jestli není lepší pořídit normální vysílačky, protože za jejich provoz se paušál žádnému operátorovi neplatí. Nelze ovšem jednoznačně rozhodnout, co je lepší. Oproti vysílačkám má PTT neomezený dosah (tedy všude, kde je signál GSM/GPRS) a mluvit můžete jen s jedním s uživatelů nebo s libovolně velkou předdefinovanou skupinou. Pokud váš telefon navíc PTT podporuje nebo vlastníte model se Symbianem Series 60, do kterého lze PTT dohrát, ušetříte za nákup hardwaru.

Po dobu dvou měsíců si nyní mohou službu Eurotel Přepínám vyzkoušet všichni zákazníci Eurotelu zdarma. Podmínkou je vlastnit telefon s její podporou nebo mít Symbianový model a dohrát do něj tuto aplikaci (1.část zde a 2. část zde). Na své si přijdou i zákazníci GO karet, které Eurotel ve využívání PTT nijak neomezuje. Po zaslání SMS ve tvaru PREPINAM A na telefonní číslo 999111 obdržíte ve zprávě od operátora heslo, které použijete při nastavení v menu PTT.

Největším problémem většiny nových služeb je složitost nastavení a ani PTT v tomto směru není výjimkou. My jsme použili telefony Nokia 6020 a 3230. Ačkoliv jiní výrobci už mají v nabídce první telefony s PTT také, Nokia byla v tomto směru rychlejší a Eurotel zvolil její řešení, které zatím není s jinými značkami kompatibilní. Operátor ovšem plánuje podporu jiných značek časem doplnit.

Nejdříve je nutné v nastavení vytvořit samostatný přístupový bod přes GPRS. Nazvat jej můžete libovolně (například Eurotel PTT) a jako přístupový bod APN zadejte: ptt. Ostatní údaje u přístupového bodu nevyplňujte, jen u Autentizace ověřte, že je nastavena na Normální. Dále otevřete menu Push to Talk (někdy je trochu krkolomně přeloženo na Stiskni a mluv), zde je potřeba provést následující nastavení:

POZOR: Telefonní číslo je nutné zadat v mezinárodním tvaru s předčíslím +420 na začátku. Pokud použijete 00420, služba fungovat nebude. Při zadávání hesla dávejte pozor na velká a malá písmena.

S nastaveným telefonem jsme zjistili, že ani to pro zahájení konverzace nestačí. Pokud totiž chcete přiřadit kontakt do aplikace PTT, musíte jej zeditovat v telefonním seznamu, u položky Webová adresa smazat řetězec http:// a místo něj napsat sip:telefonní_číslo@ptt.eurotel.cz. I zde platí, že číslo musí být v mezinárodním tvaru s +420 na začátku. Zdánlivě krátký úkol se stane celkem nepříjemným, pokud budete chtít naráz zapojit třeba 40 zaměstnanců vaší firmy. Nezbývá než kontakty jeden po druhém upravit.

Výrobci mobilů již dnes připravují i další deriváty PTT. Za nějaký čas tak možná budeme testovat Push to View nebo dokonce Push to Video. Jak asi správně tušíte, jedná se o přenos fotografií nebo dokonce videa jednomu nebo celým skupinám uživatelů stiskem jediného tlačítka.

Když máte jednou kontakty upravené, můžete začít konverzovat, ale opět lze komunikovat jen s těmi, kdo mají službu PTT zaplacenou a zrovna jsou přihlášeni. V takovém případě zvolíte uživatele nebo skupinu a stiskem tlačítka zahájíte konverzaci. Během hovoru držte telefon před sebou a tlačítko PTT zmáčknuté. Ve chvíli, kdy jej uvolníte, přenecháte komunikační kanál ostatním. V případě, že volaný kontakt hovoří, objeví se na displeji hláška: "Příjemce je zaneprázdněn".

Velké obavy jsme měli z kvality přenosu. Paketová technologie GPRS, po které se hlas přenáší, se vyznačuje velmi proměnlivou rychlostí, latencí okolo 750 ms a hlavně nevyzpytatelným jitter. Samotná latence způsobuje, že volaná strana slyší vaše slova skoro vteřinu potom, co je vyslovíte. Vzhledem k charakteru vysílačkové konverzace, kdy "každý chvilku tahá pilku" zpoždění ovšem tolik nevadí. Projevuje se jenom tak, že po uvolnění tlačítka trvá přibližně vteřinu až dvě, než hlas doputuje k cíli a stejnou dobu letí odpověď zpátky.

Hlas se zdá zpočátku oproti běžným hovorům "nakřápnutý". PTT ovšem standardně používá hlasitý odposlech, který supluje i vyzvánění. Příchozí PTT hovor totiž nečeká, ale stejně jako u vysílaček začne rovnou mluvit do sluchátka a kvalita zvuku je proto velmi ovlivněna kvalitou hlasitého reproduktoru u konkrétního mobilního telefonu. Když jsme do hlasitého reproduktoru pustili běžný hovor, nerozeznali jsme od PTT téměř žádný rozdíl.

Jedinou vadou na kráse byly občasné výpadky způsobené patrně zatížením GPRS sítě v dané oblasti. Tento problém bude možné částečně odstranit nasazením rychlejší datové technologie EDGE, ale patrně nikdy nezmizí uplně. Běžné hovory mají před PTT přednost a zkusíte-li se spojit s telefonující osobou, na displeji se objeví hláška: "Volá".

Komunikace přes PTT velmi připomíná nejrůznější Instant Messangery jen s tím rozdílem, že nepíšete, ale rovnou mluvíte. Od nárazového používání PTT by nás sice dokázala spolehlivě odradit složitost nastavení, ale některé firmy nebo uzavřené komunity mohou přesto s použitím této služby výrazně za volání ušetřit.

Firmení zákazníci ovšem mohou v rámci VPN sítě plnohodnotně telefonovat jen s minimálními minutovými náklady a instantní spojení i možnost mluvit ke skupině se nám oproti horší kvalitě komunikace nezdá příliš velkou výhodou. Pro širokou veřejnost je zase paušál 475 Kč tak akorát drahý, aby se nevyplatilo na PTT migrovat ve velkém, a tak PTT zatím zůstane službou pro velmi specifické skupiny uživatelů nebo velmi specifické situace.

Jak vidím Push to Talk

Při testování PTT na veřejnosti si kolemjdoucí klepali na čelo s výrazem v očích typu: "Co je to za blázna, že si plete telefon s vysílačkou." Oproti původním předpokladům jsme zjistili, že i tam, kde není EGPRS funguje PTT vcelku dobře. Kvalita zvuku je dobrá a při šumu, který se tam buď přidává dodatečně nebo je daný kvalitou mikrofonu, si člověk připadá, jako kdyby mluvil opravdu do vysílačky. Na hraní je PTT výborná věc, ovšem praktická aplikace je už poměrně diskutabilní. Lze si představit, že se PTT může hodit na různé outdoorové aktivity, ale využití PTT pro práci mě napadá snad jen na stavbách nebo v autodopravě. Jenže tady narážíme na problém, že handsfree sady nenabízejí žádnou rozumnou možnost, jak PTT využít jinak než stisknout PTT tlačítko přímo na telefonu, což zákon při řízení výslovně zakazuje.

Martin Zikmund