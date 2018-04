Tady orel, tady orel, přepínám – otestovali jsme U:fonovy vysílačky

I když už to vypadalo, že s nástupem mobilních telefonů patří vysílačky definitivně do starého železa, není tomu tak. Samozřejmě, jsou určeny pro speciální použití a většina lidí si vysílačky spojí nejspíše s použitím u policie nebo dalších složek záchranného systému. Je ale pravda, že tzv. walkie-talkie, tedy krátkovlnné osobní vysílačky, získávají mezi uživateli stále větší popularitu pro komunikaci ve volném čase – například když se chcete s přáteli setkat na sjezdovce při lyžování; pak jde o ideální komunikační prostředek.

Rychlá komunikace pro firmy

U:fonovy digitální vysílačky ale samozřejmě míří do zcela jiného segmentu než walkie-talkie. Jsou určeny pro profesionální využití. Obecně mají vysílačky jiný úkol než mobilní telefony. Najdou uplatnění všude tam, kdy spolu nekomunikují jen dvě osoby, ale celá skupina. Typickým příkladem může být například taxislužba, kdy dispečerka potřebuje oznámit novou zakázku všem řidičům. Samozřejmě že i klasické mobilní telefony umějí sestavit skupinový hovor, počet účastníků je ale omezen.

Dosud používají firmy především vysílačky typu CB, případně podobný typ zařízení. Od mobilních telefonů se vysílačky liší ještě jednou důležitou věcí – dva přístroje(nebo více) mezi sebou komunikují přímo. Nemusí tedy existovat žádné základnové stanice. Má to ale jeden zádrhel – spojí se jen přístroje, které na sebe vzájemně "dosáhnou". Samozřejmě, že radioamatéři si dokáží povídat přes celý svět. V těchto případech jde ale o spojení přes velké antény na střeše.

Při běžném provozu je dosah CB vysílaček maximálně několik kilometrů. S dostatečně velkou anténou a vysílačem v autě dokážou například taxislužby pokrýt celou Prahu, ale i tak mají v okrajových částech problémy s příjmem. Tento problém řeší právě digitální vysílačkové sítě, které používají buňkovou síť, podobně jako mobilní sítě. V rámci této sítě pak lze hovořit všude tam, kde je pokrytí z příslušných základnových stanic (PAMR sítě). Případně jsou založeny na MESH sítích, kdy je každý uživatel vlastně základnovou stanicí.

Technologicky trochu jinak řeší vysílačkový provoz služba Push-To-Talk nad GSM sítí. Tu u nás nabízí Telefónica O2 už několik let pod názvem O2 Přepínám. Na stejném principu je postavena také služba U:fonova vysílačka. Jen s tím rozdílem, že k přenosu se používá síť CDMA 1x RTT, a nikoli GSM. Služba je postavena na technologii GoTa Digital Trunking System dodanou ZTE Corp., tedy dodavatelem U:fonovy sítě. Na rozdíl od O2 ale služba nefunguje na běžných mobilních telefonech, ale na přístrojích, které jsou spíše vysílačkou než mobilním telefonem. Ačkoli například o GSM telefonu Sonim XP1 bychom mohli říct totéž.

Tímto způsobem lze komunikovat s uživateli klidně po celé republice. Samozřejmě oproti běžným vysílačkám má toto řešení nevýhodu v tom, že přístroj lze použít jen v případě, že v daném místě máte signál sítě (čili váš operátor ji pokrývá). My jsme měli možnost službu testovat v okolí Nového Města na Moravě a také v Praze. Během testování bylo spíše výjimkou, že signál zmizel a nešlo se dovolat. I když v Praze bylo výpadků trochu víc. Navíc občas se stávalo, že síť se sice tvářila, že hovor probíhá, druhá strana ale nic neslyšela. To ale není u vysílaček nic úplně výjimečného.

Jinak než s telefonem

Práce s vysílačkou je trochu jiná než v případě mobilu. Především se vždy jedná o jednosměrný hovor – tedy jeden mluví a ostatní poslouchají. Proto se ve vysílačkové mluvě používá ono populární "Přepínám". Tím totiž dáte najevo, že jste skončili a kanál uvolňujete pro další komunikaci. Na rozdíl od CB, u nichž se dají skupiny uživatelů rozdělit maximálně použitým kanálem, digitální vysílačky využívají jeden centrální server a na něm lze skupiny vytvářet a modifikovat.

Když pak vysílačku používáte, máte dvě možnosti – buď sestavíte skupinový hovor, kdy vás slyší všichni zařazení do stejné skupiny jako vy, nebo soukromý hovor, kdy voláte na konkrétní přístroj. V U:fonově síti mají všechny vysílačky přiřazeno mobilní číslo s předvolbou 790, takže například v rámci firmy se můžete spojit s konkrétním člověkem a hovořit jen s ním. Hovor se může ozývat v klasickém sluchátku, častěji však v tomto případě bude v permanenci hlasitý reproduktor. To oceňují například technici, kteří potřebují mít volné ruce, a přitom musí být v kontaktu třeba s dispečerkou. Pokud si tedy chcete pohovořit opravdu soukromě, můžete sáhnout i po bondovce.

Jak jsme se mohli přesvědčit během testování, když dostanete vysílačku poprvé do rukou, je trochu problém si na tento způsob komunikace zvyknout. Navíc U:fonovy vysílačky vypadají jako mobilní telefon (ony skutečně mobilním telefonem jsou), takže to svádí k tomu, abyste hovor uskutečnili běžným zeleným tlačítkem s telefonem. To je ale špatně, vysílačka se ovládá tlačítkem na boku – delší stisk sestaví skupinový hovor, krátkým stiskem se dostanete do historie a můžete zvolit třeba soukromý hovor.

Pochopitelně máte k dispozici i telefonní seznam, ten v případě dodávaného ZTE G420 pojme 300 osobních kontaktů (100 telefon a 200 SIM karta) a 30 čísel skupin. I když si ale vyberete kontakt ze seznamu, opět musíte použít pro sestavení hovoru boční tlačítko. Když si ale na vysílačkovou komunikaci zvyknete, zjistíte, že je to – v některých případech – opravdu efektivní a pohodlný způsob komunikace.

Musíte samozřejmě počítat s tím, že kvalita hovoru je o něco nižší než v případě GSM sítí. Pokud ale můžeme porovnávat z našich (přiznáváme, že nepříliš rozsáhlých) zkušeností s vysílačkami, je kvalita hovoru zhruba srovnatelná.

U:fon bude umět i telefonovat

Jak už jsme naznačili, ke službě digitálních vysílaček dodává U:fon přístroj ZTE G420. Jde v podstatě o běžný mobilní telefon určený pro síť CDMA. Už nyní jej lze použít i jako modem pro datové přenosy. Jakmile tedy U:fon nabídne i mobilní hlasové služby, podle našich informací bychom se měli dočkat nejpozději v létě letošního roku, bude možné jej používat i pro běžné telefonování či posílání SMS.

To by znamenalo, že pokud se firma rozhodne k nasazení vysílaček, nebudou muset zaměstnanci nosit dva přístroje – služební telefon a vysílačku, ale jediný, který zvládne obojí. Firma tak ušetří nejen za komunikaci (vysílačkový provoz se pochopitelně platí paušálem), ale i za nákup přístrojů. Samozřejmě to předpokládá, že U:fon bude mít v době spuštění hlasových služeb dostatečné pokrytí.

Vzhledem připomíná ZTE G420 mobilní telefony z doby před několika lety. Má rozměry 115 x 51,7 x 21,5 mm a váží 100 gramů. Dnes už archaicky působí vnější anténa, ale přístroj na druhou stranu nabízí odolnost proti vodě, prachu a nárazu. Klávesnice je poměrně pohodlná a klávesy půjde ovládat i s mokrými prsty či v rukavicích. Vzhledem k tomu, že G420 má pouze pasivní displej s 65 tisíci barev, je čitelnost na přímém slunci trochu horší.

Poměrně příjemným překvapením pro nás bylo menu, to se příliš neliší od levných modelů ostatních asijských výrobců a orientace v něm je poměrně snadná. Vzhledem k tomu, že hlasové služby byly na přístrojích zablokovány, nemohli jsme všechny funkce přístroje vyzkoušet.

Nastavujete přes web

Součástí služby je také webová aplikace. V ní je možné vytvářet skupiny, nastavovat veškerá oprávnění. Můžete tak například některým účastníkům dovolit volání i jiné skupiny než té, které jsou členy. Nebo naopak zakázat i všechna soukromá volání. Pochopitelně stejně snadno můžete i skupiny vytvářet. Webové rozhraní je poměrně přehledné, takže se v něm zorientujete během pár minut. Prostřednictvím aplikace on-line dispečink můžete ovládat veškerou komunikaci mezi vysílačkami. Klidně můžete sestavit soukromý nebo skupinový hovor.

Za kolik

Jak už jsme naznačili, U:fon nabízí vysílačky pro firemní zákazníky. Služba existuje ve dvou variantách – U:fonova vysílačka a U:fonova regionální vysílačka. V prvním případě činí měsíční paušál 595 Kč, ve druhém 476 Kč. Regionální vysílačky je ale možné používat jen v rámci kraje, dražší varianta funguje na celém území Česka. Pokud budete chtít uživatelům vysílaček zpřístupnit i přístup k internetu, připlatíte si 178,50 Kč. Počítejte s tím, že jde o připojení přes pomalejší síť CDMA 1xRTT, takže maximální rychlost je 153 Kb/s. Během našeho testování se reálná rychlost pohybovala mezi 60 a 80 Kb/s.

Za samotný přístroj zaplatíte se smlouvou na 2 roky 3 499 Kč (4 499 Kč u regionální verze), případně 5 999 Kč se smlouvou na dobu neurčitou.

Nic pro běžného uživatele

U:fonova vysílačka skutečně není službou pro běžného uživatele. Má smysl si ji pořizovat jen ve chvíli, kdy pro ni budete mít opravdu vysílačkové využití. Ani pro firemní zákazníky totiž není velkou úsporou volání mezi vysílačkami zadarmo, to zařídí VPN v GSM síti za srovnatelnou, nebo dokonce nižší cenu. Na druhou stranu možnost hovořit současně třeba se stovkou dalších lidí vám nic jiného než vysílačky neumožní.

Díky poměrně propracovanému webovému rozhraní i přizpůsobenému ovládání jsou ale U:fonovy vysílačky použitelnější v profesionálních aplikacích než PTT na GSM telefonech. Oproti standardu Tetra nabízí o něco lepší pokrytí a nakonec i levnější přístroje. Až navíc U:fon spustí hlasové služby, budou fungovat i jako běžný mobilní telefon.