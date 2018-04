Tablety jsou peciválové. Z domova se do světa podívá jen málokterý

Že jsou tablety tak trochu určitou módní záležitostí, kterou si spousta uživatelů vyzkoušela, ale často k nim nenašla vřelý vztah, ukázaly už předpovědi asociace CTA, která organizuje veletrh CES v Las Vegas. Podle jejích údajů má letos prodej tabletů opět poklesnout. Celosvětově se jich má prodat 176 milionů kusů (více o prodejích tabletů).

O tom, že uživatelé k tabletům nenašli vždy cestu, vypovídají i výsledky průzkumu operátora T-Mobile. Ten při zveřejnění svých nových internetových tarifů ukázal, že tablet má zhruba polovina internetové populace. Většina tabletů přitom zůstává doma, podobně jako počítače. Podle čísel z průzkumu je rovných 50 % tabletů využíváno téměř výhradně doma, jen 35 % přístrojů slouží i mimo domov jako pracovní nebo studijní nástroj.

Co je ale zajímavé, je situace zbylých 15 % přístrojů. Ty totiž doslova a do písmene leží ladem, uživatelé si je pořídili a nakonec je nepoužívají. Možná za to mohou i samotné chytré telefony. Ve stejném průzkumu totiž operátor ukázal, že rychle roste podíl přístrojů s velkou úhlopříčkou displeje. Meziročně se podle T-Mobilu zvýšil podíl prodaných smartphonů s úhlopříčkou přes 5 palců z osmi na 34 %.