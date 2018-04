Tablety od Samsungu složily maturitu a mohou dobře posloužit k práci

Krátce po tiskové konferenci Samsungu jsme byli z představení čtyř nových tabletů trochu zklamaní. Na první pohled toho totiž čtyři velké placky mnoho nového nepřinesly. Jenže zdání klame. Novinky totiž posouvají použitelnost tabletů a jejich schopnosti na takovou úroveň, kdy už se dá uvažovat o využívání tabletu téměř k čemukoliv.

První opravdu pracovní tablet

Doslova největší novinkou z představených modelů je zástupce rodiny tabletů Note, tedy přístrojů vybavených dotykovým perem S-Pen. Jmenuje se Note Pro 12.2 a jak už název napovídá, má displej s úhlopříčkou 12,2 palce. To se na tablet zdá být opravdu hodně, jenže Note Pro 12.2 není jen tak obyčejný tablet, u kterého se budeme stále ptát, k čemu vlastně může být dobrý.

Velký displej tu má určitý smysl. Samsung totiž toto zařízení cílí jako potenciálně jediný výpočetní nástroj pro profesionály v pohybu. Note Pro má i díky pokročilé sadě nových Office aplikací, řadě profesionálních služeb a právě velkému displeji ambice nahradit u mnohých uživatelů notebooky. O to se vlastně tablety snaží docela dlouho, ale zatím to těm androidím příliš nešlo. Teprve právě uvedené novinky Samsungu ukazují cestu, jak na to.

Obří 12,2palcový displej má špičkově jemné rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů. Kombinace velké úhlopříčky a vysokého rozlišení je pak doslova stvořena pro multi-tasking. Na jeden displej si může uživatel otevřít až čtyři různé aplikace. Každá pak bude zabírat čtvrtinu obrazovky, aplikace si hezky rozdělí jednotlivé rohy displeje.

Využívání této funkce je přitom velmi jednoduché a vizuálně dobře názorné. Ačkoli tu samou schopnost mají i ostatní představené tablety, právě u největšího modelu s dotykovým perem nám dává největší smysl. Díky peru S-Pen tu navíc nadále zůstává možnost otevřít si ještě přes právě běžící programy i další aplikace v okně, takže možnosti multitaskingu jsou opravdu bohaté.

Tablet je hardwarově velmi dobře připraven. O pohon se stará čtyřjádro Snapdragon 800, nebo Exynos Octa. Volba procesoru záleží na tom, zda má tablet mobilní připojení včetně LTE (pak je v něm Snapdragon), nebo zda jde jen o wi-fi verzi (pak má Exynos). Velikost paměti RAM je 3 GB.

Tablet Samsung Galaxy Note Pro 12.2 na veletrhu CES v Las Vegas

Výbava obsahuje i osmimegapixelový foťák, Bluetooth 4.0 nebo baterii s ohromnou kapacitou 9 500 mAh. Vše fungovalo velmi svižně a bezproblémově. Teď ještě aby Samsung k tabletu představil jako příslušenství nějakou geniální dokovací stanici s klávesnicí (nejlépe ve stylu Lenovo Yoga), která by Note Pro 12.2 proměnila téměř v notebook, a dovedeme si představit, že příští rok můžeme články z CESu připravovat na takovém zařízení.

Jde to i bez pera a v menším

Jedním z důvodů je kromě multitaskingu i nová sada kancelářských aplikací, která konečně umí pracovat i s pokročilejšími funkcemi, jako jsou komentáře, sledování změn a další záležitosti.

Oproti běžným androidím tabletům se nám také líbí nové uživatelské prostředí, které je všem čtyřem Pro tabletům společné. Samsung mu říká Magazine UI a skládá se vlastně z pokročilejších widgetů, které hezky vyplní jednotlivé obrazovky. Jsou z nich tak rovnou opět v podstatě plnohodnotně použitelné aplikace, což opět zlepšuje práci s tabletem.

V podstatě stejné schopnosti i stejnou hardwarovou výbavu jako Note Pro 12.2 nabízí i model Tab Pro 12.2. Jen mu chybí dotykové pero, bez kterého se i přes jeho některé zajímavé funkce při práci vcelku obejdeme. Komu se zdá dvanáct palců úhlopříčky a zhruba 750 gramů hmotnosti na tablet příliš (ono to je příliš, ale u pracovního nástroje se dá taková velikost a hmotnost pochopit), může zvolit některou z menších variant v řadě Tab Pro.

Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 na veletrhu CES v Las Vegas

Zajímavostí je, že jak desetipalcový model Tab Pro 10.1 tak osmipalcový Tab Pro 8.4 zachovávají špičkové rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů. U menšího modelu to přináší jemnost zobrazení odpovídající smartphonům s pětipalcovými HD displeji, což je na tablet opravdu špičková hodnota. Na druhou stranu na menších úhlopříčkách už nejsou tak dobře využitelné možnosti multitaskingu, byť hardwarově jej tablety zvládají, protože špičkové procesory jako základ tu zůstávají.

Opravdu univerzální zařízení

Zdá se, že novým Pro tabletům od Samsungu budeme moci vyčítat máloco. Jde o skutečně univerzální zařízení, která konečně umožní plnohodnotnou práci (tablet má i připojení na vzdálenou plochu, takže na cestách nepřijdete ani o PC funkce) a přitom ještě rozšíří možnosti zábavy. Samsung je nabídne ve velikostech, ze kterých si vybere prakticky každý. Operačním systémem je tu rovnou Android 4.4 Kit Kat, takže uživatelé nebudou muset čekat na aktualizace.

Trochu se bojíme ceny, která bude u nových tabletů nastavená asi pořádně vysoko. A také si Samsung mohl odpustit záda imitující kůži, která novinky zdědily po phabletu Note 3. Sice jsme si už na tento nový design Samsungu trochu zvykli, ale na druhou stranu stále nepatříme mezi jeho velké fanoušky.