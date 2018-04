Nokia údajně připravuje dva křížence a odlehčenou Lumii 920

Nokia podle serveru Nokiapoweruser.com připravuje dva "tabletomobily". První by měl být představen už v září, nebo říjnu. Tento přístroj by měl mít rozměrný displej s úhlopříčkou mezi 5,5 a 6 palci. Fotoaparát by měl být shodný s tím v modelu Lumia 925.

Další kříženec od Nokie je údajně plánován na první čtvrtletí příštího roku. Tato Nokia by měla mít fotoaparát Lytro s vysokým rozlišením, který bude umožňovat změnit zaostření snímku po jeho pořízení.

Někdy v termínu představení prvního křížence by Nokia měla představit jednodušší verzi modelu Lumia 920, která má být tenčí a lehčí. Připravovaná novinka by měla nahradit Lumii 820 a mít atraktivní cenu. Má být konkurencí především pro připravovanou levnější verzi iPhonu.

Jednodušší Lumia 920 prý bude mít AMOLED displej opět s rozlišením 1 280 × 768 obrazových bodů, ale s o něco větší úhlopříčkou 4,7 palce. Fotoaparát by měl být osmimegapixelový s optikou Carl Zeiss a clonou F/1,9, ovšem bez optické stabilizace. Procesor by měl zůstat stejný jako v Lumii 920. Designem se má připravovaná Nokia podobat modelu Lumia 720.