Obří šestipalcová Nokia Lumia 1520 se ukazuje v celé kráse

O Nokii Lumia 1520 známé také pod kódovým označením Bandit toho bylo napsáno už dost. Dokonce na internet unikl snímek funkčního telefonu (více zde). Nyní notorický odhalovač nepředstavených mobilů, twitterový účet @evleaks, zveřejnil oficiální snímek připravované Nokie, který ukazuje chystaného křížence v celé kráse.

Nová Nokia má být konkurencí už prodávaným tabletomobilům se systémem Android. Podle dostupných informací má mít Nokia Lumia 1520 šestipalcový displej s Full HD rozlišením 1 920 x 1 080 obrazových bodů. Na rozměrný displej se tak vejde opravdu velký počet dlaždic operačního systému Windows Phone 8.

Vedle velkého Full HD displeje má být nová Nokia také první Lumií se čtyřjádrovým procesorem. O další výbavě prozatím není nic bližšího známo. Očekávat ale nelze například fotoaparát s vysokým rozlišením, jako v případě modelu Lumia 1020. Telefon má podle obrázku unibody design s tělem z jednoho kusu.

Nový tabletomobil bude možná jednou z posledních Lumií se značkou Nokia. Nokii totiž koupil Microsoft, který by měl dále prodávat smartphony se svým systémem pod vlastním jménem. Microsoft by však měl Nokii převzít až zkraje příštího roku (více zde). Do té doby bychom se tak ještě několika Lumií se značkou Nokia mohli dočkat, ale jestli to bude i případ Banditu, je zatím otázkou.