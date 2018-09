Samsung předělal prémiový tablet na notebook. Recenze Galaxy Tab S4

Už nějakou dobu se ví, že segment tabletů se pomalu odsouvá do pozadí. Na vině je zejména rostoucí úhlopříčka chytrých telefonů, které vytlačují třídu malých tabletů a dostupnější notebooky. Šanci zaujmout mají buď levné tablety, nebo naopak segment prémiových modelů, které mají ve výbavě „něco navíc“. A právě druhá jmenovaná varianta je případ modelu Galaxy Tab S4 od Samsungu.

Galaxy Tab S4 je na našem trhu zatím krátce a má rozhodně co nabídnout. Samsung s ním zasahuje hned do několika funkčních odvětví. V základu jde o v podstatě běžný tablet s Androidem, ale díky přiloženému elektronickému peru poslouží třeba i volnočasovým grafikům. Pokud ovšem k tabletu připojíte kryt s klávesnicí a bluetooth myš, pak díky speciálnímu rozhraní Desktop Experience máte k dispozici prakticky plnohodnotný notebook.

Tablet jako takový je „prémiovka“ už na první pohled. Sklo kryje jak displej, tak celou zadní stranu, rámeček okolo těla je kovový. Displej má úhlopříčku 10,5 palce a rozlišení 2 560 x 1 600 pixelů, což znamená velmi jemný obraz (287 pixelů na palec). I zde se setkáváme se Super AMOLED displejem, který má výborné podání barev. Mohlo by se zdát, že jde o větší tablet, ale díky tenčím rámečkům okolo obrazovky to rozhodně není žádný obr. Použití skla i na zádech se ovšem projevilo na hmotnosti zařízení (482 gramů v případě wi-fi verze, LTE verze je pak o jeden gram těžší).

Povšimnout si lze i čtveřice reproduktorů na těle (dva na každém boku) značky AKG, díky nimž tablet podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos. Musíme potvrdit, že kvalita zvukové reprodukce je rozhodně zajímavější a dynamičtější než u běžných smartphonů.

Zajímavostí je, že úplně chybí čtečka otisků prstů. Vedle odemčení zadáním kódu/hesla/znaku jsou tak uživateli k dispozici jen dvě biometrické technologie: skener oční duhovky a snímač pro rozpoznání obličeje majitele. Je to vcelku logické: čtečku v displeji Samsung ještě nemá. A i kdyby měl, tak ji asi použije poprvé v mobilu a nikoli v tabletu. A ta mechanická by se na tenkém předním rámečku (kde dříve bývala klasická středová klávesa) ovládala špatně. Na zádech pak vzhledem k rozměrnějšímu tělu oproti smartphonům ještě hůře.



K tabletu Samsung dodává speciální pero S Pen a v systémovém rozhraní pak najdete vlastní grafickou aplikaci. Tablet bychom vyloženě neoznačili jako profesionální grafický nástroj, od toho jsou specializované kousky, ovšem i tak poslouží leckterému grafikovi na jednodušší úkony. Koneckonců perem můžete ovládat i Android verzi Adobe nástrojů (Photoshop, Illustrator).

V hardwarové výbavě najdeme loňský špičkový procesor Snapdragon 835, který společně se 4 GB operační paměti poslouží dobře i v těch nejnáročnějších aplikacích. Sice se trochu divíme, proč Samsung nesáhl rovnou po letošní špičce, tedy modelu 845, ale i tak má tablet více než dost výkonu i pro hráče. A to i pro novinku Fortnite pro Android, která byla dokonce pro tablet společně s Notem 9 pár dní s exkluzivním přístupem a dají se v ní získat i zajímavé odměny právě pro majitele tohoto tabletu.

Úložiště má tablet buď s 64 nebo 256 GB a komu to nestačí, ten si jej může rozšířit paměťovou kartou. Dražší verze tabletu s podporou LTE kromě microSD pojme i SIM (levnější si vystačí jen s wi-fi konektivitou). Co se konektorů týče, nechybí USB-C, ani sluchátkový jack. Výše zmíněná bezdrátová konektivita je doplněna o Bluetooth 5.0.

Pokud nejste turista z Asie, pak zadní fotoaparát nepředstavuje nikterak důležitý prvek výbavy. Je ovšem dobré vědět, že 13MPix snímačem něco v případě nouze vyfotíte. Oproti mobilům asi není úplně na místě zkoumat kvalitu fotografií do detailu, jde přeci jen o tablet, ale rozhodně se nedá říci, že by fotil zle. Pro videohovory je důležitější přední fotoaparát, který má rozlišení 8 MPix.

Tablet má 7 300mAh baterii, která by měla bez větších problémů stačit pro jednodenní používání, ovšem při menší zátěži se nám povedlo tablet nabíjet až čtvrtý den. Záleží skutečně na tom, jestli vám slouží jako plnohodnotný pracovní nástroj nebo jen záložní zařízení pro zábavu.



Unikátním prvkem výbavy jsou dvě podoby operačního systému Android. V základu tablet spustíte v režimu se systémem tak, jak jej známe ze smartphonů značky Samsung, tedy s upraveným prostředím Androidu - nadstavbou Samsung Experience. Přes centrum rychlých voleb se však dá tablet přepnout do režimu Desktop Experience (DeX) a rázem zařízení připomíná spíše notebook.

V DeX režimu se aplikace přeskupí na ploše tak, jak to známe z operačního systému Windows, nechybí možnost soubory organizovat do složek. Vespod plochy je lišta, ve které najdete nejenom vstup do seznamu všech aplikací, ale zobrazují se zde i spuštěné nástroje a základní notifikace, čas a datum či stav baterie.

Desktop Experience jsme podrobně testovali již dříve (více viz Chytrý telefon nahradí počítač. Kde Microsoft zklamal, Samsung šanci má). Jde o funkci, která je dnes už běžně přítomná u prémiových modelů řady Galaxy S a Galaxy Note. Zatímco mobily se musí připojovat k monitoru přes speciální dok (u Notu 9 stačí pouze kabel z USB-C na HDMI), Galaxy Tab S4 se svou velkou obrazovkou zastoupí i monitor.

K prostředí DeX jsme měli v době jeho uvedení dvě výhrady: nedostatek aplikací přizpůsobených k práci v desktopovém režimu a neschopnost přepnout klávesnici z qwerty režimu na qwertz. V obou případech od té doby došlo ke zlepšení, ovšem ani stávající stav není stále ideální.



Aplikací je k dispozici více, vedle kancelářského balíčku a vlastních nástrojů Samsungu to jsou i služby jako Adobe Photoshop, přehrávače videí VLC a MX Player, streamovací služba Twitch, Spotify a další (kompletní seznam naleznete zde). Stále jde pouze o 73 aplikací. Jistě, základní kancelářský balíček Microsoftu spolu s prohlížečem Chrome vystačí na většinu běžných kancelářských prací, ale kdo potřebuje i něco více, bude mít stále svázané ruce.

Přepnutím na qwertz zadávací metodu u přídavné mechanické klávesnice s krytem v době testování nebylo oficiálně možné, nicméně existují i cesty, jak ji zprovoznit alespoň neoficiální cestou. Vzhledem k tomu, že jde neověřené instalační balíčky apk, za které nemůžeme nést odpovědnost, ať si případní zájemci tuto metodu dohledají sami.

Samotná mechanická klávesnice, která byla k předobjednaným kusům zdarma, stojí oficiálně 3 299 korun. A právě čeští zákazníci jsou v nevýhodě kvůli chybějícímu označení české diakritiky. Výhodou je, že slouží současně i jako ochranný obal pro tablet, který je i v tomto pouzdru stále velice kompaktní. Další příslušenství jako třeba myš se k tabletu připojuje bezdrátově přes Bluetooth.

Pro použití DeX rozhraní doporučujeme používat myš nebo pero S Pen, kombinace ovládání přes klávesnici a doteky prsty na displej není pro delší práci příliš pohodlná.

Dostáváme se k závěrečnému verdiktu. Samsung Galaxy Tab S4 bychom v zásadě označili za zdařilé zařízení, nad kterým se ovšem vznáší celá řada „ale“. Výhrady ke klasickému androidímu rozhraní nemáme, v něm je to prémiový tablet se vším všudy.

Ovšem rozhraní DeXu už nějaké ty chybky má: ať už je to nutnost mít k tabletu po ruce klávesnici, myš či pero, nebo omezený výběr aplikací a chybějící qwerty rozhraní klávesnice. Uživatelé navyklí na Windows si budou muset na tyto kompromisy zvykat. Hravě je ovšem vyváží kompaktnost, kvalitní displej či slušná výdrž na jedno nabití.

Dovedeme si tak představit, že ti, kdo požadují nekompromisní kompaktní rozměry a budou tablet používat zejména na kancelářskou práci a brouzdání na internetu, budou z modelu Tab S4 nadšeni ještě více než z klasického notebooku. Stejně tak je tento model výbornou alternativou ke konkurenčním iPadům Pro, které jsou ještě dražší.

Poslední faktorem při případné koupi je cena, která, ač není nejnižší, vcelku odpovídá tomu, co dostanete. Za verzi s LTE připojením si Samsung účtuje

19 490 korun, wi-fi varianta vyjde na 17 990. Pro ty, kdo chtějí tablet používat spíše jako notebook v režimu DeX a propásli předobjednávkovou akci, je k pořizovací ceně Galaxy Tab S4 nutné připočíst ještě 3 299 korun za klávesnici a pár stovek za bluetooth myš. A to už je poměrně značný příplatek.