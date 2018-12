Samsung má tablet s integrovanou počítačovou krabičkou. Umí toho hodně

Tablety dnes rozhodně nejsou tak žádané zboží jako před pár lety. Ale to neznamená, že výrobci nepředstavují novinky. Nyní přišla řada na dva tablety od Samsungu, luxusní Tab S4 a cenově dostupnější (nikoliv abolutně levný) model Tab A 10.5.

Zajímavější je rozhodně ten první. Tab S4 je špičkový přístroj s mnoha funkcemi. Pro běžného uživatele jsou jeho funkce asi zbytečné, ale kdo chce mít zálohu k notebooku, najde v Tabu S4 solidního partnera.

Je to komapktní tablet s úhlopříčkou displeje 10,5 palce a velmi silným hardwarem. Displej má rozlišení 2 560 x 1 600 pixelů, což při menší úhlopříčce znamená velmi jemný obraz (287 pixelů na palec). Procesor Snadragon 835 je loňský kus, ale stále velmi výkonný (zajímavé je, že v mobilech v Evropě Samsung špičkové snadragony nepoužívá). Sekunduje mu 4 GB operační paměti a buď 64, nebo 256 GB uživatelského místa. To lze v obou případech rozšířit paměťovou kartou.

Vzadu je třináctimegapixelová kamerka s automatickým ostřením, vepředu pak osmimegapixelová. Konektivitu zajištují dva konektory USB-C a POGO, respektive bezdrátové připojení. V prodeji budou dvě verze, jedna jen s wi-fi, druhá i s LTE. Ta je samozřejmě dražší. Na českém trhu budou v prodeji obě dvě.

Design je prémiový, ale na druhou stranu, u tabletu toho moc vymyslet nejde. Takže se bude prodávat v konzervativní černé nebo šedé barvě krytu, má poměrně tenké rámečky a ovládací prvky jsou jen ve spodní liště displeje. Do rámečku výrobce instaloval čtyři reproduktory značky AKG (patří Samsungu) a tablet s nimi umí prostorový zvuk Dolby Atmos.

Zajímavé je, že úplně chybí čtečka otisků, vedle odemčení zadáním kódu/hesla/znaku budou k dispozici jen dvě biometrické technologie: skener oční duhovky a snímač, který rozpozná obličej majitele. Je to ostatně vcelku logické. Čtečku do displeje Samsung ještě nemá, a i kdyby měl, tak ji asi použije poprvé v mobilu a nikoliv v tabletu. A ta mechanická by se na tenkém ředním rámečku ovládala špatně a vzadu ještě hůř.

Pero S Pen není u tabletů Samsung novinkou, je i zde a pomůže při zapisování poznámek nebo při kreslení. Kdo s dotykovým perem rád pracuje, má ho zde v ceně. Ale to není tentokrát všechno. Tablet má přímo v sobě integrované rozhraní Dex, které Samsung jako příslušenství v podobě krabičky prodává pro top smartphony řad S8 a S9.

U Tab S4 to znamená, že po připojení klávesnice nebo manuální aktivací z horní lišty se tablet přemění z androidího rozhraní na počítačové. V tom lze pracovat s okny jako na PC, tedy u těch aplikací, které to podporují. Například to je kancelářský balík Office. Samotná klávesnice je součástí obalu, který Samsung prodává samostatně za 3 300 korun, ale v rámci předobjednávek do 23. srpna ho výrobce přidá k tabletu zdarma.

Ale to stále není vše. Tablet lze přes kabel připojit k externímu monitoru a je podporován dvouobrazovkový režim. Třeba tak, že na tabletu poběží rozhraní Android a na monitoru počítačové. A nebo tablet může sloužit jako trackpad a obraz se zobrazí jen na monitoru. V případě potřeby lze připojit bezdrátovou myš a i klávesnici.

Tab S4 tak omezeně nahradí počítač při velmi malých rozměrech (249,3 x 164,3 x 7,1 mm) i hmotnosti pod půl kilogramu a solidní výdrži baterie. Ta má kapacitu 7 300 mAh s podporou rychlonabíjení.

Není to levné řešení, verze s wi-fi vyjde na 17 990 korun, varianta s LTE pak na 19 490 korun. Ale výbava a výkon ceně odpovídají.

Druhá novinka Tab A 10.5 představuje dostupný tablet střední třídy se slušnou výbavou a přiměřenou cenou. Wi-fi verze vyjde na 7 990 korun, LTE varianta na 9 990 korun, takže příplatek za mobilní připojení je zde vyšší než u dražšího modelu Tab S4.

Tablet má displej s rozlišením 1 920 x 1 200 pixelů a pohání ho procesor Snapdragon 450. Operační paměť má 3 GB, uživatelská 32 GB a lze ji rozšířit pomocí paměťovek. Foťáky jsou vzadu osmimegapixelový a vepředu pětimegapixelový. Baterie má stejnou kapacitu jako u Tab S4 a rozměry přístroje jsou 260 x 161,1 x 8 mm, hmotnost pak 530 gramů.