Nokia se vrací s Androidem. Tablet N1 vůbec nevypadá špatně

Po dlouholeté krizi převzal výrobu mobilů a smartphonů od Nokie americký Microsoft. Obyčejné mobily ponesou podle smlouvy nadále jméno finské značky, ale smartphony s logem Nokie fakticky skončily (více zde). Microsoft v minulých dnech představil první model, který nese jeho jméno (více zde). Microsoft Lumia 535 minimálně na určitý čas ukončila působení tradiční značky Nokia ve světě mobilních zařízení.

Finský koncern ovšem funguje nadále, vyvíjí software, například mapy Here a produkuje v koncernu NSN síťovou infrastrukturu. Podle dohody s Microsoftem pak může od konce roku 2016 opět produkovat smartphony pod vlastní značkou (detaily zde).

Smlouva se však nevztahuje na jiný hardware a Nokia toho okamžitě využívá. Týden po oznámení konce smartphonů se svým logem představuje vlastní tablet Nokia N1. Přímo k výrobě se nevrací (výrobní závody převzal Microsoft), podle prohlášení budou nové přístroje vyrábět externí firmy. Nové nokie tak budou tzv. OEM produkty.

To není nic neobvyklého, takto postupuje hodně firem v oboru spotřební elektroniky. V principu: Nokia si hardware a software zkonstruuje a vytvoří, ale externí partner bude produkty vyrábět, distribuovat a servisovat. V tomto případě to má mít na starosti tchajwanský Foxconn.

Nokia N1 je osmipalcový tablet (přesně 7,9 palce) s tenkým designem, operačním systémem Android a slušnou výbavou. Prodej začne v Číně v prvním čtvrtletí příštího roku a firma předpokládá, že posléze by se nový tablet měl dostat do prodeje i v dalších regionech. Detaily zatím neuvádí. Cena byla stanovena na 249 dolarů bez daně, což by znamenalo pultovou cenu v Česku okolo 6 600 korun včetně DPH.

Tablet s rozměry 200 × 138 × 6,9 mm a hmotností 318 gramů se příliš neliší od konkurence, jakou je třeba tablet Samsung Galaxy S 8.4. Ten je trochu lépe vybaven, ale je také dražší než za kolik se bude prodávat tablet od Nokie. Rozlišení displeje je QXGA, tedy 2 048 × 1 536 pixelů, což není vůbec špatná hodnota, ač třeba na výše zmíněný Samsung s QHD displejem ztrácí. Displej je typu IPS s krycím sklem Gorilla glass 3.

O pohon přístroje se stará nový čtyřjádrový procesor Intel Atom Z3580 s 64bitovou architekturou a taktem 2,3 GHz. Operační paměť má hodnotu 2 GB, uživatelská 32 GB a není rozšiřitelná pomocí paměťových karet.

Design přístroje asi ničím nepřekvapí, ono toho u tabletů ani moc vymyslet nejde. Tělo je tenké, ale nikoliv rekordně. Nokia uvádí, že přístroj má unibody konstrukci z jednoho kusu hliníku. V prodeji budou dvě barevná provedení: přírodní hliník a lávově šedé. Vepředu má Nokia N1 pětimegapixelový fotoaparát s pevným ohniskem, vzadu osmimegapixelový s automatickým ostřením.

Reproduktory jsou stereofonní a tablet má obvyklou sestavu senzorů, dvoukanálové wi-fi a Bluetooth ve verzi 4.0. Zajímavostí je první použití oboustranného USB konektoru.

S ohledem na dobu uvedení na trh bude tablet dodáván s nejnovějším Androidem 5.0 Lollipop. A samozřejmě s firemním Z Launcherem, který Nokia nabízí i pro smartphony jiných značek (více zde).