Ta pravá Nokia se do hry vrací s vyprodaným tabletem. Opravdu se povedl

Elegantní kompaktní tablet značky Nokia je vlastně přístroj, který začíná zcela novou kapitolu finské firmy. Ta byla kdysi neotřesitelnou jedničkou na mobilním trhu, dnes mobilní telefony vůbec nevyrábí. A na základě dohod s Microsoftem, který její mobilní divizi před časem odkoupil, ani ještě nějakou dobu vyrábět nemůže.

Že to ovšem Nokii k mobilním zařízením stále velmi láká, dokazuje tablet Nokia N1. Tablety jsou totiž kategorií zařízení, na kterou se restrikce z dohod nevztahují. A tak se Nokia rozhodla experimentovat na tomto poli.

Experiment je vlastně to pravé slovo, protože N1 je sice zařízení kompletně vyvinuté Nokií a nese její značku, výrobu a distribuci ovšem obstarává někdo zcela jiný. To je pro finskou firmu dosud neznámý model spolupráce. Možná i proto se Nokia přítomností svého tabletu na veletrhu MWC moc nechlubila. Díky tomu bylo na stánku firmy relativně volno, i když právě barcelonský veletrh byl pro většinu návštěvníků první možností, jak se s finskou novinkou seznámit.

My jsme si tuto příležitost nenechali ujít a musíme říci, že jsme velice rádi. Tablet N1 se opravdu povedl. Pravda, na to, aby po něm toužili opravdu všichni, mu chybí nějaká zásadní technická novinka, ale na poli osmipalcových tabletů patří k aktuální špičce, a to jak z hlediska výbavy, tak designu.

Elegantní a tenké kovové tělo působí opravdu luxusním dojmem. I když se může podle obrázků zdát, že Nokia N1 je kopií iPadu mini, v reálu je tomu jinak. Nokia rozhodně iPad nepřipomíná o nic více než spousta jiných tabletů. Snad jen právě použití kovu N1 s iPadem spojuje. V porovnání s celou řadou androidích tabletů se však může Nokia N1 pochlubit perfektním zpracováním. Tablet je příjemně tenký a v ruce působí i docela lehkým dojmem.

Jeho displej s rozlišením 2 048 x 1 536 pixelů je parádní. Na dané úhlopříčce má jen málo rovnocenných soupeřů. Aby se Nokia odlišila od všední reality ostatních androidích tabletů, připravili její inženýři trochu pozměněné uživatelské prostředí. Nad klasickým Androidem 5.0 Lollipop tak funguje prostředí Z Launcher, které se vyznačuje tím, že uživateli servíruje na úvodní obrazovce ty aplikace, které může zrovna potřebovat.

Tablet se používáním učí zvyky uživatele a snaží se nabízet ty správné aplikace ve správnou chvíli. Pokud danou aplikaci uživatel nevidí, lze začít tahy na obrazovce psát písmena a aplikaci tak vyhledat. Vyhledávání je v tu chvíli univerzální, takže samozřejmě tablet prohledává i další obsah. V podstatě tak nikdy uživatel nemusí vstupovat do menu s aplikacemi, což je zajímavý přístup k uživatelskému prostředí.

Na náš vkus je sice úvodní obrazovka trochu nevyužitá, na druhou stranu přímočarost je tu posunuta na vyšší úroveň než u většiny tabletů. Rozpoznávání tahů a vůbec veškeré reakce tabletu na uživatelské pokyny jsou přitom bleskurychlé, systém se zdá být skvěle odladěn. Za zmínku stojí, že místo obvyklých ARM procesorů běží tablet od Nokie na čipsetu Intel Atom Z3580 se čtyřmi jádry.

Mezi kompaktními tablety patří N1 k tomu nejlepšímu, co je dnes na trhu k dispozici. Zdá se tedy, že Nokia tu své schopnosti využila správným směrem. Odloučení od zátěže v podobě mobilní divize firmě prospělo a teď dokáže přicházet s čerstvými a skvěle funkčními nápady.

Je škoda, že Nokia nedovedla přeměnou projít sama, a musela tak přijít o svou dominantní pozici na trhu mobilních telefonů. Teď už ji znovu od nuly bude dobývat jen těžko, ale N1 ukazuje, že by značka nemusela skončit v propadlišti dějin. Tablet stojí v přepočtu necelých sedm tisíc korun, ale dostupnost je zatím omezená. Zaprvé prodej probíhá zatím jen v Asii a za druhé je tablet aktuálně vyprodaný.