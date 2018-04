Tablet jako přerostlá Nokia N8 bude konkurencí pro iPad

V poslední době mají ve Finsku hodně práce. Nokia usilovně pracuje na alianci s Microsoftem, ale zároveň se nemohla vzdát dosavadního směru vývoje. Již delší dobu se proslýchá, že Nokia připravuje nový tablet s operačním systémem MeeGo. Obrázky z amerického patentového úřadu ukazují, jak by mohl nový tablet Nokia vypadat.

Design se přizpůsobí diktátu dnešní doby, široké okraje s řadou ovládacích prvků jsou ty tam. Design bude vycházet z modelů Nokia N8 a E7. Vypadá to, že o finální podobě zatím není rozhodnuto, unikly totiž obrázky minimálně dvou verzí tabletu. Nokia si dokonce patentovala stylus, který by mohl sloužit jako příslušenství k tabletu a mohl by nabízet pokročilé funkce, podobně jako stylus k tabletu HTC Flyer.

Tablet od Nokie by se měl stát konkurencí pro Apple iPad, Samsung Galaxy Tab, Motorolu Xoom, BlackBerry Playbook, HP TouchPad a řadu dalších tabletů, které se chystají na trh, nebo se již těší velké popularitě u zákazníků. Ironií osudu je, že vynalezení této kategorie je připisováno Applu. Ten ale pochopitelně tablety nevymyslel, zato Nokia (která také není původcem tabletů) s nimi experimentuje už od roku 2005.

Tehdy přišel na trh Nokia N770 Internet Tablet. Na dnešní poměry má malou úhlopříčku 4,13 palce, tedy displej, který má dnes kdejaký smartphone. Ale filosofií se N770 odlišovala od tehdy umírajících PDA a představovala zcela nový druh přístrojů. Apple jen o pár let později nápad trochu vylepšil a přizpůsobil době. Byl opět v pravou chvíli na pravém místě.

A tak Nokia bude muset paradoxně svého rivala dohánět, i když má s tablety delší zkušenosti. Nový tablet pravděpodobně dostane operační systém MeeGo, který je pokračovatelem platformy Maemo používané v původních linuxových tabletech Nokia.