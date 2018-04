Tajemný tablet HTC připomíná stolní počítač od Applu

Je to dáno rozdílnou šířkou rámečku okolo displeje. Ten je po třech stranách velmi tenký, na spodní pak znatelně širší s objektivem fotoaparátu uprostřed. Čočka druhé kamerky je pak i na zadní straně tabletu, ale opět v jeho spodní části pod logem HTC. Podoba s počítači iMac je dána také bílým provedením zřejmě polykarbonátového těla. Z tohoto materiálu je zhotoveno třeba i tělo smartphonu One X.

Na snímcích, které na Twitteru publikoval uživatel evleaks, je tablet zachycen se spuštěnou aplikací fotoaparátu nebo při přehrávání filmu Muži v černém 3. V režimu na výšku je pak ukázáno prostředí e-mailového klienta. Právě v této poloze umožňuje širší rámeček levé strany jistější úchop přístroje.

O jeho vnitřní výbavě se ale neví jistě prakticky vůbec nic. Jsou tu jen zvěsti, že by měl být jeho displej desetipalcový a vysoký výkon by měla zajistit vylepšená Tegra 3+ s kódovým označením Wayne. Použitý procesor ARM Cortex-A15 bude vyráběn 28nm procesem, tedy stejně moderním, jako tomu je v případě čipu Snapdragon S4 od Qualcommu. Připomeňme, že současná Tegra 3 je vyráběna 40nm technologií. Grafická jednotka bude mít 24 jader a čipset bude také podporovat rychlá data LTE.

Příští tablet možná pro HTC vyrobí Pegatron, měl by být levnější

Server Digitimes v týdnu publikoval zprávu, že HTC možná příští tablet vyrobí ve spolupráci se společností Pegatron, která patří mezi největší ODM (Original Design Manufacturers) výrobce elektroniky vůbec. Tento krok by HTC umožnil nasadit u svých příštích tabletů nižší cenu, a zvýšit tak jejich šanci na úspěch.

Právě přemrštěná cena byla hlavním důvodem, proč se první tablet od HTC, model Flyer se sedmipalcovým displejem, v konkurenci vůbec neuchytil. Druhé zařízení této kategorie dostalo jméno Jetstream a lepší výbavu v čele s dvoujádrovým procesorem a 10palcovým displejem. Přístroj byl ale k dostání pouze ve Spojených státech a v porovnání s konkurencí byla jeho cena opět příliš vysoká.

HTC zatím ani není v první vlně výrobců, kteří svým klientům nabídnou tablety s operačním systémem Windows 8 RT, který je určen pro čipsety architektury ARM, využívané u mobilních zařízení.

Pegatron jako ODM Do kategorie ODM (Original Design Manufacturer) patří výrobci, kteří disponují obrovskými výrobními kapacitami, a jsou proto schopni uspokojit obří zakázky na produkci konkrétních zařízení nebo jednotlivých dílů od významných značek (v oblasti elektroniky Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, apod.). Mezi největší ODM výrobce patří Foxconn, Compal, Inventec, Quanta nebo právě Pegatron, který donedávna vyráběl mimo jiné i základní desky pro společnost ASUS, která ale spolupráci ke třetímu čtvrtletí ukončila. Přitom to byla právě firma ASUSTeK, která Pegatron v červnu 2007 založila jako svou dceřinou společnost. ASUS chtěl tímto krokem zvýšit svou konkurenceschopnost. V roce 2010 se značka osamostatnila. Firma sídlí na Taiwanu a výrobní haly má také v Číně, České republice, USA a Mexiku.

HTC také pochybilo ve chvíli, kdy odmítlo pro Google vyrobit první referenční tablet jménem Nexus 7. Nexus je levný tablet, v USA se prodává od 199 dolarů, tedy v přepočtu za necelé 4 tisíce korun. V segmentu cenově dostupných tabletů se prý však HTC nemělo zájem angažovat.

Nebylo by to poprvé, co by obě značky kývly na společnou spolupráci: HTC totiž stálo za výrobou smartphonu Nexus One, který jako první ukázal systém Google Android 2.1 Eclair v jeho ryzí podobě, tedy bez dodatečných nadstaveb.

Nexus 7 nakonec pro Google vyrobil ASUS, který se již dříve v segmentu tabletů prosadil povedenými modely Transformer a především Transformer Prime. Novější z nich brzy dostane Jelly Bean update.