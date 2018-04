Samsung kuje opravdové monstrum. Kam se takový tablet vejde?

Specifikace nového tabletu zveřejnil Evan Blass na svém twitterovém profilu Evleaks. Ty byly zachyceny v benchmarku GFXBench, a potvrdily tak většinu spekulací, které se na internetu šířily během posledního měsíce.

Tablet bude doslova obří, s úhlopříčkou displeje 18,5 palce. Doteď bylo maximum Samsungu 12,2 palce u modelu Note Pro. Co vede korejského giganta k tak obřímu nárůstu obrazovky, zatím nevíme, z krátké upoutávky po představení hodinek Gear S2 jsme měli pocit, že nedílnou součástí by mělo být i pouzdro se stojánkem, takže by tablet měl být určen hlavně na sledování filmů, hraní her a podobně.

Na takto velikou úhlopříčku Samsung osadil pouze Full HD rozlišení, což dává výslednou jemnost displeje jen velice slabých 120 pixelů na palec. Při takto veliké úhlopříčce samozřejmě roste i vzdálenost, ze které se budete na displej dívat, i tak jsme ale zvědaví, jaký bude displej při běžném používání podávat obraz.

I zbytek specifikací nemůžeme označit jako absolutní špičku. Samsung osadil tablet osmijádrovým procesorem Exynos 7 o taktu 1,6 GHz. Operační paměť bude mít kapacitu 2 GB, datové úložiště 32 GB. Fotoaparát benchmark zaregistroval pouze přední, s rozlišením 2 MPx. Celý kolos bude napájet baterie s kapacitou 5 700 mAh.

Datum představení v tuto chvíli stále neznáme, je však pravděpodobné, že se brzy dočkáme. Od tabletu očekáváme jistou formu reakce na Apple iPad Pro, který byl představený na začátku září. Ten má taktéž nadprůměrně veliký displej s úhlopříčkou 12,9 palce.