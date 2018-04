T9 je zákeřný pomocník. Jeho překlepy teď mají i svou knihu

Na co si dát pozor v češtině? Prošli jsme webové diskuse i naši paměť a vybíráme, na co se vyplatí dát si pozor Neposílejte políček místo polibek. Přítelkyně by to nemusela nést dobře.

Ale za následky neručíme. Je tu nuda... nebo je tu otec?