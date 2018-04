T665c končí? - iPaq ROM update - Clié snů - a další

Avango "zkoumal" PDA uživatele

Firma AvantGo včera zveřejnila výsledky průzkumu, který uspořádala mezi 1450 uživateli MyAvantGo. Souhrnně se dá o PDA uživatelích uvést asi to, že mezi nimi výrazně převládají muži, lidé se vzděláním a většinou dobře placení. Mužů bylo mezi účastníky ankety 84%, 40% z nich ve věku 35-50 let. Jsou to vesměs sportovní fandové, 51% sleduje fotbal, 28% basket. Pocházejí z nejrůznějších profesních odvětví a většinou vlastní dům a auto. Často cestují - ať už obchodně, či jen pro své potěšení...

Syncalot - Avantgo a Mazingo dostanou konkurenci!

Na svět se chystá další služba pro stahování off-line stránek do PalmOS a PocketPC handheldů. Jmenuje se Syncalot a je zatím v stádiu příprav. Syncalot umožní mobilním uživatelům stahovat jejich oblíbené stránky ke čtení do jejich PDA. Obchodní model ještě ze stránek firmy zřejmý není, tudíž není známo, zda se bude platit za aplikaci, či za zveřejnění obsahu.

Zpomaloval se vám iPAQ 39XX?

Po posledním ROM update firmy Hewlett-Packard by měl tento problém zmizet. Stahujte zde.

inMoney3 - MAM se vrací

Finanční suita MAM Pro, MAM Easy a MAM Report patřila kdysi k nejlepších finančním programům pro PalmOS. Bohužel se však od roku 1999 nevyvíjela a upadla v zapomnění. Nyní se ji pokouší v podobě produktu inMoney firma Belfor s.a..

První inMoney 3.0 je zatím spíš přemalováním značky, zvědavi jsme především na další vývoj tohoto programu...

Clié T665c končí?

V shopu SonyStyle se u modelu Clié T665c objevil nápis " Sold out ", což většinou u předchozích typů znamenalo ukončení výroby a prodeje modelu. T665c nahradí částečně nedávno představený typ Clié SJ33 s MP3 přehrávačem, mluví se o připravovaném Clié TG50 s integrovanou klávesničkou a Bluetooth.

Clié snů

Ze soutěže Clié snů na CliePlanet nás zaujal tento výkonný typ. Kromě obvyklých handheldových funkcí obsahuje několik dalších, které se obvykle na PDA vyskytují jen velmi zřídka: