T615 již v prodeji - Levné PDA obaly a další aktuality

Acer s10 - recenze

Jednu z prvních zajímavých recenzí asijského PalmOS klonu Acer s10 přinesl AsiaCNET. Autorovi imponují vylepšené audioschopnosti Aceru - přesněji jeho schopnost přehrávat MP3 soubory a vestavěný hlasový záznamník.

Dalšími zajímavými schopnostmi jsou 16 MB RAM (že by nový standard roku 2002?) a vestavěný Memory Stick slot od Sony. Ostatní parametry již tak imponující nejsou - pouze černobílý displej 160x160 pixelů, cena je $325 v Singapuru za model s anglickým OS. My jsme o tomto handheldu psali loni v říjnu.

Microsoft - dodávka chybějících aplikací PPC 2002!

Pamatujete si ještě, jak jsme v prosinci informovali o chybějících aplikacích v upgrade PPC 2002 pro starší iPAQy? Microsoft nyní splnil svůj slib - můžete si stáhnout aplikace MSN Messenger for Pocket PC 2002 a Terminal Service Client for Pocket PC 2002. Oba downloady jsou zdarma.

Dragonfly - až na mikrovlnku skoro všechno ...

Jak by se vám líbilo zařízení s Pocket PC počítačem s kartou a přístupem na internet a e-maily? Že už to tu bylo? A co když přidám, že umí také tisknout, má vestavěný scanner a kopírku? Dragonfly toto všechno dokáže.

Obsahuje 206 MHz StrongARM procesor, 32 MB SDRAM. Operačním systémem je WindowsCE s PocketPC. Rozměry Dragonfly jsou spíš notebookové - 300x236x61mm, hmotnost 2,3 kg.

Sony Clié T615 již v prodeji

Nový model Sony Clié T615 se již objevil v internetových shopech. Je nabízen vesměs za cenu výrobce - kolem $400. Výjimkou je OfficeExpress, kde T615 prodávají za $358.

Sony Clié T615 je nový manažerský model PalmOS počítače s rozlišením 320x320 pixelů, barevným displejem a 16 MB RAM.

Levné PDA obaly

Poměrně levně lze nyní nakoupit obaly u firmy RhinoSkin - například hliníkový za $35 namísto dosavadních $50, titanové pozdro koupíte za $70 namísto dosavadních $100.

Nejvíc klesly ceny hliníkových obalů pro Palmy V/Vx. U CompUSA je hliníkový obal pro Palm V k vidění za $9,99.