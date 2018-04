T310 - Předzvěst novinek od Sony Ericssonu je na světě

Vůbec první zkušenosti s touto novinkou od Sony Ericssonu přinesl na sklonku minulého týdne ruský server Mobile-review.com. Pokud si prohlédnete fotografie tohoto přístroje, které pořídili ruští kolegové, možná si řeknete, že už jste někde tento přístroj viděli. Vaše domněnka bude v tomto případě správná, vzhledově téměř identický telefon jsme vám představili již před měsícem. Tenkrát se jednalo o chystaný model T316, který byl označen logem operátora Orange a měl pracovat především v amerických GSM pásmech. Model T310 se od něj až na barvu krytu vůbec neliší a stejné to bude i s výbavou. Co je však pro nás podstatnější, pod označením Sony Ericsson T310 se s ním zanedlouho setkáme i u nás.

Vzhled telefonu definitivně potvrzuje nový designérský trend výrobce, který nastínily již prodávané telefony T600 a T100. Prim hrají ostřejší hrany, což se sice nemusí každému líbit, na druhou stranu se ale Sony Ericssonu podařilo najít vlastní styl, který, jak se zdá, chce důsledně dodržovat u většiny svých modelů. Výrobce pochopil, že zákazníka je nutné zaujmout, a proto vsadil na výraznější designové prvky. Komu by se více líbil méně konfliktní vzhled modelu původního modelu T300, nemusí smutnit, oba telefony se minimálně nějaký čas budou prodávat souběžně. Zatím neznáme přesné rozměry přístroje a ani jeho hmotnost, budeme-li však vycházet z příbuznosti vnitřních částí s modelem T300, nebude se výrazně lišit ani velikost a hmotnost obou přístrojů. Z dostupných údajů již víme, že novinka bude mít baterii Li-Pol s kapacitou 700 mAh, tedy opět žádná změna oproti modelu T300. Podle redaktora serveru Mobile-review.com se neliší ani alfanumerické klávesy obou telefonů, naopak chválí rozmístění a provedení funkčních kláves novinky.

Nabídka funkcí u novinky je podle Mobile-review.com téměř stejná jako u dobře známého modelu T300, což dokumentují i informace o chystané variantě T316. Barevný displej má rozlišení 101 x 80 obrazových bodů a umí zobrazit 256 barev. To sice není nijak povzbuzující zjištění, ale podle všeho výrobce nasadí tento přístroj do přímého souboje například s Nokií 3510i a Panasonikem GD67 a v této třídě přístrojů můžeme jednoduchý barevný displej akceptovat. Výhodou Sony Ericssonu oproti jeho budoucím soupeřům bude možnost připojit k telefonu fotoaparát, což ale uměl již model T300, stejně jako podporu MMS zpráv. Testovaný vzorek T310 se od modelu T300 prý odlišoval jen nabídkou her. Minigolf známý z T300 v něm byl, dvě další pak je možné již dnes najít ve speciální nabídce výrobce i pro model T300, ale v základní výbavě je telefon nenabízí. Vše ostatní má být u obou telefonů stejné, doporučujeme vám proto naší recenzi modelu T300.

Sony Ericsson T310 rozhodně nebude jedinou novinkou výrobce pro letošní rok. Server Mobile-review.com slibuje již tento týden odhalit další novinky, jmenovitě zatím zveřejnil nový model T610 a slibuje informace o chystaném novém chytrém telefonu střední třídy, který by měl přímo konkurovat Nokiím 7650 a 3650. Podle našich informací je možné, že výrobce představí celou paletu novinek ještě před veletrhem CeBIT, který proběhne v první polovině března tohoto roku. Pokud ne, tak na CeBITu se tak téměř s určitostí stane. Jakmile budeme vědět o nových modelech Sony Ericssonu více, okamžitě vás budeme informovat. Zatím nemá cenu nový model T310 detailně hodnotit, i podle redaktora ruského serveru není příliš fotogenický a je potřeba jej vyzkoušet osobně. Nechme se tedy překvapit, minimálně příznivci značky se ale již nyní mohou těšit na slušný příděl novinek.