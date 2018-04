T2 versus T – Tungsteny z pohledu uživatele

F

irma Palm Inc. inovovala svůj high-endový model Palm Tungsten T2. Inovací není mnoho a shrneme-li je do jediné věty, dojdeme k závěru, že jediné, co se oproti předchůdci změnilo, jsou vzhled (barva), displej, paměť RAM a verze ope

Vzhled (barva)

– je oproti předchůdci stříbrná. Možná je pro někoho exkluzivní a atraktivní, mně se však stejně více líbí tmavě modro-titanová Palmu TT. Navíc stříbrná je na sluníčku dost nepraktická, neboť hází odlesky a oslňuje uživatele a tím zhoršuje čitelnost displeje.

Displej

– je stejný jako v Tungstenu C a Zire 71. Nelze mu vypnout podsvětlení a na přímém slunci, či denním světle je hodně tmavý. Původní reflektivní displej nemá na světle žádný problém a se zvětšujícím se světlem vnějšího okolí je ostřejší a barevnější. Paměť RAM – zdvojnásobením paměti se dostáváme na hranici 32 MB, ve skutečnosti použitelných 29,5 MB. Je to však polovina toho, co nabízí Tungsten C, což je škoda. Verze operačního systému – zde je implementován nejnovější PalmOS 5.2.1, čímž byly vyřešeny některé nesrovnalosti v původním systému, změnil se systém rozpoznávání písma na Graffiti 2, přibylo kryptování a lepší zabezpečení dat a nakonec možnost volby barevných schémat.



























Zaměřme se však na věci, které uživatele hlavně zajímají. Ostatní informace jsme vám přinesli v recenzi minulý týden.







Jak je to s češtinou?

Vlastní počeštění systému a rozpoznávání znaků je zatím - vzhledem k tomu, že jde o novinku - vyřešeno pouze naportováním češtiny PiLoc z Palmu Zire 71. Tím je také způsoben problém při zapnutém počeštění systému, který se projevuje soft resetem při najetí na položku zabezpečení v Nastavení. Po přepnutí do angličtiny tento problém nenastane. Také při psaní znaků pro Graffiti 2 není problém s dia k ritikou. To je dobře a způsob psaní se oproti původní stříšce změnil na opačný tah, jako když píšete čárku. To ovšem neplatí u znaku “ě”, kde se stále musí psát stříška. Navíc se čárky nebo háčky píší v numerické části.

Kompatibilita s TT?

Palm Tungsten T2 je naprosto identický se svým předchůdcem a liší se pouze výše zmíněnými odlišnostmi. Lze tak k němu připojit veškeré příslušenství a doplňky, které jsou

určené pro Palm Tungsten T. Webový browser?

Ten vyvolal spoustu otazníků a zároveň pochybností o instalované verzi. Ten je bohužel stále ve stejné verzi jako v TT - jde o Palm Web Browser Pro 1.1, čímž nás vůbec nezaujal a popravdě řečeno nepotěšil. Je to dáno malou dynamickou pamětí a také tím, že Web Pro ve verzi 2, který je v Tungstenu C a založený na NetFrontu, je podporován procesory Intel. A tak je v tomto stroji, který beze změn obsahuje Texas Instruments OMAP 1510, nepoužitelný. Firma použi

l

a tento procesor zřejmě proto, že by musela kompletně předělat architekturu základní desky, a zároveň také proto, že nakoupila od Texas Instruments spoustu procesorů a licence.

Bombastická výdrž…

Nejméně ze všeho jsem očekával slušnou výdrž zařízení. Po skepsi při pohledu na krabici a údaje o TFT displeji s trvalým podsvícením mne jímala hrůza nad spotřebou a výdrží baterií. Palm TT2 uměl však velice příjemně překvapit, z plně nabitých baterií na hodnotu prvního “ C ritical warning” se dostal až po velice úctyhodných sedmi hodinách a osmi minutách provozu! Zařadil se tak na vyšší pozici než Palm Tungsten C, který vydržel pouze něco málo přes šest hodin. Velkou míru na tom má zlepšený Power Management a jiný způsob podsvětlení nového TFT displeje.

Mám si ho tedy koupit?