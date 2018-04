T-zones: přeposlané e-maily na mobil budou zdarma!

RadioMobil uznal, že technické problémy (nedostupnost, nefunkčnost nebo přetíženost) stránek portálu T-zones znemožnila uživatelům změnit si nastavení svých účtů. Za způsobené problémy se jim omlouvá a oznamuje, že až do odvolání bude pro uživatele služeb MobileBox, MobileBox Easy a Mobile Pager přeposílání e-mailů na mobilní telefony bezplatné. Podle původních plánů měli už od 4. 2. za takovou zprávu uživatelé platit stejně jako za odeslanou textovku podle svého tarifu.

O problémech s přihlašováním k T-zones a používání služeb jsme informovali již v úterním článku. RadioMobil včera vydal tiskové prohlášení, ve které uvádí: „Počet zákazníků, kteří projevili zájem o registraci, zaznamenal k dnešnímu dni výrazný nárůst. Oproti běžnému provozu tak nyní systém zpracovává mnohonásobně více požadavků, což způsobuje prodlevy při jejich vyřizování. Technické oddělení společnosti průběžně pracuje na dalším posílení kapacity a optimalizaci systému.“

Nápor zákazníků byl zřejmě takový, že ani posílený T-zones nezvládl všechny obsloužit, a tak si RadioMobil raději pár dnů až týdnů nebude účtovat za přeposílané e-maily, než aby riskoval stížností zákazníků, kteří by museli za něco platit, protože si z technických důvodů nemohli změnit nastavení. Požadavky na nové registrace a změnu již existujících nastavení se navíc střetly s marketingovou kampaní RadioMobilu na vyzkoušení jeho služeb (Gurmánské týdny), které jako platformu využívají právě T-zones. Podle reakcí zákazníků RadioMobilu, které nám posílali do redakce, byly tyto služby nabízené vždy týden zdarma přetížené ihned krátce po startu kampaní.

Pokud jste tedy dosud nezvládli změnit nastavení pro přeposílání e-mailů na mobil, udělejte to v nejbližších dnech. RadioMobil sice slíbil, že na zahájení zpoplatnění včas upozorní, ale pokud byste spoléhali na to, že si vše změníte až na poslední chvíli před zahájením zpoplatnění, můžete se opět dočkat toho, že stránky T-zones budou nedostupné. Spousta uživatelů totiž jistě nyní bude přeposílání využívat a nastavení si změní až na poslední chvíli. Opět se tak dá čekat nápor na stránky, který by i posílený systém nemusel ustát.

RadioMobil sice nijak nespecifikoval, kdy přeposílané e-maily zpoplatní, ale dá se předpokládat, že to tento týden ještě nebude, takže času na změnu máte dostatek. Podle našich odhadů by ke zpoplatnění mohlo dojít nejdříve v druhé polovině února.