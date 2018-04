T-Mobile zrychluje GPRS

Pokud se připojujete k internetu prostřednictvím datových přenosů GPRS a hledáte operátora s nejvyšší maximální přenosovou rychlostí, potom vyzkoušejte síť T-Mobile. Už dříve totiž RadioMobil představil služby GPRS Speed a Speed Plus, které komprimují přenášená data; včera oznámil zahájení implementace nových kódovacích schémat do sítě, které dále zvednou přenosovou rychlost. Nyní je vyšší rychlost dostupná v Brně a na některých dalších místech České republiky. Na většině míst v síti T-Mobile budou vyšší rychlosti fungovat v průběhu ledna příštího roku.

Jak funguje GPRS a kódovací schémata?

Datové přenosy GPRS (i HSCSD) fungují na principu slučování komunikačních kanálů. Každá vysílací frekvence mobilní sítě je rozdělena na osm logických kanálů (timeslotů). Pro hovor stačí použít jenom jeden kanál; pro GPRS se jich používá více. Nejčastěji se sdružují čtyři pro komunikaci směrem ze sítě na mobil (download) a jeden nebo dva pro opačnou komunikaci (upload). Síť zvládne mnohem více, ale určující jsou schopnosti mobilu. U těch se proto udává za položkou GPRS ještě parametr – například 4+1 – vyjadřující schopnost mobilu sdružovat timesloty při používání GPRS.

Přenosová rychlost při použití GPRS se u mobilů neudává, záleží totiž na použitých kódovacích schématech. Kódovací schéma určuje, jaká část fyzické přenosové kapacity timeslotu se použije pro samotná data a kolik se věnuje pro opravné a řídící informace. Platí, že v případě horší kvality signálu je potřeba vysílat velké množství opravných a řídících informací, ze kterých se dopočítávají chybně přenesená data.

Kódovací schémata pro GPRS jsou čtyři. Označují se CS1 až CS4 (z anglického Coding Scheme). Všechny tři české mobilní sítě až dosud používaly kódovací schémata CS1 a CS2. RadioMobil oznámil, že od ledna bude ve většině sítě dostupná podpora kódovacích schémat CS3 a CS4. V praxi to znamená, že se rychlost datového spojení téměř zdvojnásobí (nejčastěji se při přenosu používá CS2).

Kódovací schémata CS3 a CS4 mají ale jednu nevýhodu: jsou nepoužitelná v okamžiku, kdy máte horší (slabší) signál. Proto bude nejrychlejší schéma dostupné jenom v místech s velmi dobrým pokrytím a minimálním rušením (interferencemi). Zákazníci z toho ale nemusí mít těžkou hlavu – o volbu kódovacího schématu se totiž stará síť a mobilní telefon. Máte tak jistotu v tom, že data budete přenášet nejrychleji, jak to na daném místě a při konkrétní konfiguraci sítě a mobilu standard GPRS umožňuje. CS3 a CS4 podporuje většina mobilů s GPRS.

CS1 CS2 CS3 CS4 1 timeslot 9,05 kb/s 13,4 kb/s 15,6 kb/s 21,4 kb/s 4 timesloty 36,2 kb/s 53,6 kb/s 62,4 kb/s 85,6 kb/s

K čemu GPRS Speed?

Rychlejší kódovací schémata se používají v kombinaci se službami GPRS Speed a Speed Plus, takže přenos je obecně rychlejší už jenom kvůli kódovacím schématům a také díky tomu, že se po komprimaci přenáší méně dat. To má ještě jeden efekt: za stejná data platíte méně, protože jsou přenesena v komprimované podobě (a platí se až za zkomprimovaná data, ne za původní).

Služba GPRS Speed se nastavuje prostřednictvím webové stránky – nastavovací okno se objeví při prvním připojení přes GPRS. Nastavení se dá změnit i později ze stránek T-Mobile. Optimalizuje se jenom přenos HTML stránek a souborů JPEG a GIF. GPRS Speed Plus vyžaduje nainstalování programu do počítače, který ale poté umí komprimovat i přenos e-mailů a má více možností nastavení. Služby GPRS Speed a Plus jsou zdarma, stejně jako používání kódovacích schémat CS3 a CS4.

Eurotel nemá o rychlejší GPRS zájem?

Podle tiskového mluvčího Eurotelu Jana Kučmáše se náš nejstarší operátor na spuštění podpory CS3 a CS4 v nejbližší době nechystá. Důvodů je několik; zákazníci Eurotelu používají pro připojení k internetu a stahování a odesílání e-mailů častěji HSCSD než GPRS. HSCSD ale jiným kódovacím schématem zrychlit nelze, protože nejsou telefony, které by to podporovaly. To platí i o přidání dalšího timeslotu – v současnosti Eurotel nabízí HSCSD v konfiguraci 3+1 nebo 2+2. Možnost 4+1 podporuje jen několik málo mobilů, které u nás nejsou dostupné.

Dalším důvodem je to, že implementace dalších kódovacích schémat není zadarmo. Požadavek na zvýšení rychlosti u GPRS prý ani Eurotel nemá z průzkumů mezi svými zákazníky. Pokud ti totiž používají pro internet HSCSD a použití GPRS je naopak velmi oblíbené při wapování, tak ani vyšší rychlost nevyžadují, protože ji neocení. GPRS se ale používá pro přenos multimediálních zpráv a videopřenosy.

Podle našeho názoru tak Eurotel dříve nebo později CS3 a CS4 zavede. Pokud totiž budou jeho zákazníci intenzivně posílat MMS a sledovat televizi na mobilu, potom budou pro přenesení stejného množství dat po implementaci CS3 a CS4 potřebovat méně timeslotů, což uvolní kapacitu pro další zákazníky a Eurotel nebude muset posilovat síť přidáváním dalších fyzických frekvencí.

Jak je CS4 ve skutečnosti rychlé?

RadioMobil při představování služby provedl i malý test. Na stejném místě (uvnitř své budovy v Londýnské ulici, za prodejnou) se připojil ze dvou notebooků přes Siemensy S45 k internetu přes GPRS v síti T-Mobile a Eurotel. Předvádění toho, jak rychle se stránky natahují při používání kódování CS4, je hezké, ale o samotné rychlosti nic neřekne. Takže došlo na praktické měření rychlosti prostřednictvím webové aplikace na stránkách společnosti UPC věnované uživatelům kabelové internetové sítě Mistral. Měřič rychlosti najdete zde – můžete si vyzkoušet, jak rychle jste připojení k internetu vy.

Eurotel T-Mobile

Výsledky dopadly podle očekávání: v síti T-Mobile bylo GPRS více než dvakrát rychlejší. Síť Eurotelu v tu chvíli evidentně nabízela jenom konfiguraci 3+1 (maximální rychlost při CS2 je 40,2 kb/s); T-Mobile běžela na 4+1 při CS4. Výsledky měření najdete na obrázcích. Eurotel dosáhl 37,7 kb/s, T-Mobile 83,7 kb/s.