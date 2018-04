T-Mobile zrychluje a zlevňuje GPRS

Od 7. října umožní RadioMobil svým zákazníkům připojovat se k internetu prostřednictvím technologie GPRS rychleji. Spustí totiž dvě nové služby, které rychlejší práci s internetem umožní – GPRSpeed a GPRSpeed Plus. Vedle toho, že používání internetu tak bude rychlejší, ještě ušetříte – budete totiž přenášet méně dat. Obě služby jsou založené na kompresi a filtrování přenášených dat. Žádná nevyžaduje zaplacení aktivačního či měsíčního poplatku – jejich používání je zcela zdarma.

GPRSpeed a GPRSpeed Plus jsou určeny jenom pro připojení k internetu – přes přístupový bod (APN) internet.t-mobile.cz. Pro připojení k WAPu tyto služby použít nemůžete. Služba GPRSpeed je dostupná pro všechny uživatele datových přenosů GPRS bez nutnosti aktivace. Všem, kdo mají GPRS, ji RadioMobil aktivuje automaticky. Při prvním připojení od okamžiku spuštění GPRSpeed se vám otevře nové okno internetového prohlížeče, ve kterém si nastavíte základní parametry komprese, a od té doby byste měli pocítit zrychlení internetu.

GPRSpeed

GPRSpeed funguje jako transparentní proxy server. Jde o zvláštní server, který zpracovává všechny vaše požadavky na stažení internetových stránek, které zpracuje, připojí se k reálným serverům, stáhne data či vyřídí jiné vaše požadavky a odpověď předá zpět prostřednictvím GPRS vašemu počítači. Ve skutečnosti se tak nepřipojujete k jednotlivým serverům, ale vždy k němu – jenže to jako uživatel nevidíte a máte pocit, jako byste proxy nepoužívali (odtud název transparentní – průhledný).

Proxy server služby GPRSpeed vlastně dělá dvě činnosti – prochází kód HTML stránek a odstraňuje z nich zbytečné části kódu (například komentáře, nadbytečné mezery apod.). Přenášíte tak méně dat, což trvá kratší čas a samozřejmě stojí méně. A výsledek, který zobrazí váš internetový prohlížeč, je stejný jako bez použití GPRSpeed. Druhou činností je komprese obrázkových dat. Všechny obrázky na webových stránkách je možné – i přes to, že již komprimované jsou – ještě jednou překomprimovat. Sníží se tak jejich objem, ovšem za cenu snížení kvality výsledných obrázků. Pokud ale chcete připojení k internetu zrychlit a zlevnit (přenášet méně dat při zachování výsledného efektu), potom moc na vybranou nemáte. Rekomprimaci v nastavení služby samozřejmě můžete zakázat.

Největší výhodou služby GPRSpeed je, že nikde si nemusíte nic aktivovat a instalovat. Jednoduše se připojíte k internetu, nastavíte si úroveň komprese (můžete GPRSpeed vypnout) a potom už pracujete s internetem. Pro uživatele je tak GPRSpeed na první pohled neviditelná.

GPRSpeed Plus

Nevýhodou služby GPRSpeed je její použitelnost jenom pro prohlížení webových stránek. Pokud ale používáte připojení k internetu z mobilu prostřednictvím GPRS především ke čtení a posílání e-mailů, nebo stahování souborů ze serverů FTP, potom budete potřebovat GPRSpeed Plus.

Používání je opět bezplatné, jenom si na počítač musíte nainstalovat aplikaci, kterou stáhnete po 7. říjnu z webových stránek T-Mobile. Podporovány jsou v tuto chvíli platformy Windows 98 a výše a Pocket PC. Tato aplikace se stará o kompresi a dekompresi přenášených dat – takže zvládne pracovat s veškerými daty přenášenými protokoly IP. Aplikace GPRSpeed je přímo optimalizována pro protokoly http (webové stránky), ftp (přenos souborů), smtp (odesílání pošty) a pop3 (příjem pošty). Je pravděpodobné, že v budoucnu přibude podpora i pro další protokoly. GPRSpeed Plus umí filtrovat i některý obsah (například video nebo zvukové soubory, které jsou dost objemné)

To se vyplatí

Při testování služeb GPRSpeed a GPRSpeed Plus dosáhl RadioMobil zajímavých výsledků. Přistupoval na osm českých informační serverů, nastavil střední kompresi obrázků a zakázal stahování zvukových a video souborů. Průměrná přenosová rychlost byla 2 až 2,5krát vyšší než při stahování stejného obsahu bez použití služeb GPRSpeed a GPRSpeed Plus. Objem přenášených dat byl přibližně poloviční.

Naše vlastní zkušenosti vám v tuto chvíli bohužel přinést nemůžeme. RadioMobil totiž službu spouští až od 7. října a do testovacího provozu přístup nemáme. Nicméně vás můžeme ujistit, že o test nepřijdete. Současně také doufáme, že s podobnou službou se v dohledné době setkáme i u Eurotelu. „Službu pro rychlejší přenos uvedeme také, ale kdy, to nemohu prozradit,“ prohlásil mluvčí Eurotelu Jan Kučmáš pro agenturu ČIA. Uživatelé Eurotelu by jistě ocenili, kdyby ten okamžik přišel brzy a nebyl zaměřen jenom na GPRS, ale také na u zákazníků Eurotelu populární HSCSD.