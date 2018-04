T-Mobile zlevnil tarify pro neomezený přístup k internetu

Cenu za neomezený přístup k internetu pro tarifní zákazníky snížil od 1. května T-Mobile z 999 korun na 699 korun měsíčně bez DPH. Informoval o tom mluvčí firmy Jiří Hájek. Zlevnění se týká jak tarifu GPRS Unlimited, tak Data Unlimited.Cenu za neomezený přístup k internetu pro tarifní zákazníky snížil od 1. května T-Mobile z 999 korun na 699 korun měsíčně bez DPH. Informoval o tom mluvčí firmy Jiří Hájek. Zlevnění se týká jak tarifu GPRS Unlimited, tak Data Unlimited.Předchozí akční nabídky zůstávají tímto krokem nedotčeny. Zákazníci, kteří si aktivovali tarif GPRS Business 1. dubna a později, nadále zaplatí oproti původním 699 korunám jen 499 korun měsíčně. Pouze ti uživatelé, kteří využili speciální nabídku v rámci tarifu GPRS Business, pořídili si jej do 31. března a měli mít za měsíční poplatek 699 korun neomezené GPRS až do konce června, budou v průběhu května automaticky převedeni do tarifu GPRS Unlimited. Zůstane jim tedy zachován stejný měsíční poplatek, který platili až doposud, a neomezené GPRS budou mít i po 30. červnu.T-Mobil službu zavedl na začátku prosince loňského roku a letos ke konci března evidoval zhruba 14 tisíc uživatelů této služby. Eurotel neomezený přístup k internetu za paušál představil loni v dubnu a počet zákazníků této služby činil ke konci prvního čtvrtletí letošního roku více než 50 tisíc.