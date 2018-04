T-Mobile zlevnil tarif Twist Extra

Tarif Twist Extra je jedním ze tří tarifů nabízeným pro uživatele předplacených služeb Twist. Je výhodný zejména pro ty uživatele, kteří často komunikují s dalšími účastníky sítě T-Mobile. Volání mimo špičku, o svátcích a o víkendech do sítě T-Mobile je účtováno sazbou 2,20 Kč/min. Volání ve špičce bude nyní až do konce října zpoplatněno částkou 4 Kč/min a za odeslání krátké textové zprávy do sítě T-Mobile zaplatí zákazník až do konce října pouze 1 Kč. Ostatní sazby se řídí podle tarifu Twist Standard.

Po aktivaci tarifu Twist Extra je zákazníkovi z jeho kreditu odečten měsíční paušál ve výši 59 Kč (při aktivaci tarifu od 15. dne v měsíci dále činí poplatek 29,50 Kč) a poté již může využívat výhodných sazeb tohoto tarifu. Pokud nemá zákazník k prvnímu dni následujícího měsíce dostatečně vysoký kredit, automaticky se mu zpět bezplatně aktivuje tarif Twist Standard.

Zákazníci sítě T-Mobile, kteří využívají předplacených služeb Twist, mají na výběr ze tří tarifů - Twist Standard, Twist SMS a Twist Extra. Vybrat si mezi nimi mohou na čísle 4601 prostřednictvím autoamtického hlasového systému. Změna na tarif či z tarifu Twist Extra je vždy bezplatná, stejně tak jako první změna u ostatních tarifů.