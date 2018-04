T-Mobile mění Twist. Ruší staré tarify a zavádí novou odměnu za dobití

Odměna za dobití kreditem alespoň za 300 korun navíc nyní bude platit celý měsíc, dosud to byl pouze jeden týden. Pokud si dobijete méně než 300 korun, bude volání do vlastní sítě za 2,20 Kč za minutu. Standardní sazba za minutu volání do všech sítí je pak 3,50 Kč za minutu. SMS stojí 1,50 Kč.

Tarif si mohou aktivovat i stávající předplacenkáři, a to zasláním SMS ve tvaru CHCI NASIMPLUS na číslo 4603. Pro aktivování nové výhody se starším tarifem pak stačí poslat SMS ve tvaru NASIM SAZBA na stejné číslo.

Současně s novou Twist kartou operátor zjednoduší nabídku předplacených služeb. Ukončí platnost některých starších Twist tarifů a balíčků. Zruší také vybrané odměny za dobití (Volání zdarma mimo špičku, 1+1 SMS zdarma a Internet zdarma), místo nich bude zákazníkům po dobití aktivována popsaná výhodnější sazba za volání do vlastní sítě.

Operátor bude všechny zákazníky, kterých se změny tarifů a balíčků týkají, s předstihem informovat.