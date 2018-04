T-Mobile zjednodušuje surfování v mobilech

Jednoduše řečeno vám web’n’walk umožňuje přistupovat na internet přímo z vašeho mobilu. To samozřejmě umí již každý chytrý telefon a také řada nových levnějších telefonů. - více zde

Rozdíl je ale v tom, že u web’n’walk (potažmo Opera Mini) se posílají obrázky ve zmenšené formě a stránky jsou upraveny na velikost displeje, což s sebou přináší obrovskou úsporu v objemu přenášený dat a tím i rychlejší načítání stránek. Jen pro představu – titulní stránka idnes.cz má pak jen 42 kB (u web’n’walk) a 44 kB (u Opera Mini).

Další rozdíl je v tom, že prohlížeče v telefonech (vyjma těch pro Windows Mobile) si často neumějí s internetovými stránkami na malém displeji telefonu poradit, což se o web’n’walk (potažmo Opera Mini) říci nedá – tyto prohlížeče oba zvládají zobrazování webových stránek poměrně dobře.

T-Opera Mini?

Většina uživatelů se setká s variantou web’n’walk light. Tedy s aplikací v Javě, která je podobná prohlížeči Opera Mini. Ve skutečnosti je to totiž jen Opera Mini upravená pro T-Mobile.

Úpravy spočívají v tom, že se používá proxy server T-Mobile namísto toho, který provozuje Opera. Další odlišnosti najdete ve startovací stránce, v položkách nastavení a způsobu práce se záložkami. Ten je u web’n’walk light o dost šikovnější, neboť Záložky jsou jedna z položek menu a nikoliv položka titulní stránky jako u Opera Mini.



Ukázka web’n’walk light - iDNES.cz

Oba prohlížeče se také mírně liší v použité kompresi dat, přičemž v našich testech vycházel lépe web’n’walk light. Míra celkových úprav vyjádřená v kilobajtech je 15 kB, o které je web’n’walk light větší než Opera Mini.

Trochu nepříjemné je ale to, že prohlížeč musíte stahovat přes APN WAP. V případě tarifů Internet+ a Email&PDA je to jedno. Pokud ale žádný speciální datový tarifní doplněk nemáte, je to rozdíl obrovský. Stažení jen samotného prohlížeče by vás vyšlo na více než 60 Kč, což ale není v porovnání s cenou Java her až tak moc.

Seznam podporovaných telefonů naleznete zde. Pro využívání web’n’walk light je nutné mít nastavené jak APN WAP (pro jeho stažení), tak APN internet. Nastavení obou přístupových bodů si můžete nechat zdarma poslat pomocí služby T-Mobile Konfigurátor.

Varianta pro Windows Mobile a Nokia Communicator

V případě Windows Mobile (T-Mobile MDA) a Nokia Communicator jsou internetové prohlížeče dostatečně dotažené, takže není třeba je nahrazovat či vylepšovat. Web’n’walk zde tedy funguje spíše jako služba.

Můžete si nastavit jako homepage www.t-mobile.cz/pda, kde získají přístup na WAPový portál t-zones přímo ze svého telefonu. Zároveň z této stránky máte také přístup k nastavení služeb a k vyhledávači Google.



Plná verze služby nabídne větší komfort.

Revoluce se nekoná, ale zdarma to není špatné

Spuštění web’n’walk rozhodně nelze označit jako nějaký revoluční krok. Opera Mini je k dispozici již poměrně dlouho (a to i v češtině) a tak surfování po webu přímo z mobilu nikoho asi nepřekvapí.

Nicméně, vzhledem k tomu, že aplikace je zdarma a vzhledem k poměrně šikovné startovací stránce pro chytré telefony lze říci, že celkově to není špatná myšlenka. Škoda jen, že spolu s web’n’walk nepřišel také nějaký nový tarif a nebo navýšení objemu dat zahrnutých v tarifu Email&PDA.